Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 nella settimana che va dall'8 al 12 gennaio rivelano che Nunzio si dirà pronto a lasciarsi alle spalle le pene d'amore per Rossella.

Intanto Diego si renderà conto che c'è qualcosa che non riguardo a Ida, motivo per il quale deciderà di indagare in prima persona insieme a suo padre Raffaele, tanto da raggiungere la Polonia con lui e vedere da vicino ciò che le sta succedendo.

Nunzio si dice pronto a dimenticare definitivamente Rossella

Per Nunzio arriverà il momento di lasciarsi alle spalle il passato e dimenticarsi definitivamente delle emozioni che ha vissuto con Rossella.

Il cuoco del Caffè Vulcano si dirà pronto a mettere da parte le pene d'amore nei confronti della giovane dottoressa, sempre più vicina ormai al matrimonio con il dottor Riccardo Crovi.

Per questo motivo, Nunzio si dirà pronto a riprendere la sua frequentazione con Diana, con la quale in passato ha avuto momenti di grande passione. Purtroppo per lui, però, le cose sono cambiate e da un po' di tempo ormai Diana si sta frequentando con un altro uomo.

Diego decide di indagare su Ida: anticipazi9oni Un posto al sole al 12 gennaio

Intanto Diego inizierà ad avere sempre più sospetti in merito all'assenza di Ida a Napoli. Il giovane si renderà conto che c'è qualcosa che non quadra in tutta questa vicenda, motivo per il quale vorrà affrontare in prima persona i coniugi Ferri.

Marina e Roberto, di rientro da Londra dove hanno trascorso le feste natalizie, si ritroveranno a dover rispondere alle domande del figlio di Raffaele, curioso di scoprire perché Ida non sia più rientrata dalla Polonia.

I due coniugi proveranno a tranquillizzarlo e cercheranno in tutti i modi di allontanare i suoi sospetti ma, alla fine, Diego deciderà di andare fino in fondo, quindi si metterà sulle tracce di Ida assieme a suo padre, prendendo il primo volo per la Polonia.

Ipotesi sul futuro di Diego: non si esclude che possa far riunire Ida e suo figlio Tommy

Non si esclude che nel corso degli appuntamenti della soap che andranno in onda poi da metà gennaio, Diego possa finalmente arrivare a scoprire la verità sul giallo di Ida e riportarla così in Italia.

La donna, in questo modo, verrebbe salvata dalla prigionia dei suoi familiari grazie all'intervento del barista e ciò le permetterebbe di poter riabbracciare suo figlio Tommy.

Solo così, Ida sarebbe libera di poter fare la mamma a tempo pieno, dopo che da ormai diversi mesi aveva dovuto "dividere" il bimbo prima con Lara Martinelli e poi con Roberto Ferri e Marina. A quel punto inoltre è ipotizzabile che Diego e Ida possano avviare una relazione sentimentale a tutti gli effetti e senza ostacoli.