Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 di venerdì 5 gennaio rivelano che Concetta avrà intenzione di invitare a cena Matteo e la madre Silvana, ma sua figlia Maria non sarà affatto convinta e cercherà in tutti i modi di dissuaderla. Intanto Marta farà una scoperta spiacevole sul suo lavoro, mentre Tancredi deciderà di far assumere un investigatore privato per indagare sul conto di Matilde e Vittorio.

Maria contraria all'invito a cena per Matteo e sua madre Silvana

Dopo aver conosciuto la signora Silvana, Concetta intende organizzare una cena con lei e il figlio Matteo a casa Puglisi, così per potersi conoscere meglio.

Ma la reazione di Maria non sarà delle migliori: la stilista del grande magazzino si mostrerà fortemente contrariata da questo invito che la mamma intende fare e cercherà in tutti i modi di dissuaderla e di non darle corda. Inoltre la giovane deve stare attenta a non destare i sospetti della sua mamma sul perché non voglia ospitare a cena Matteo.

Intanto Salvatore verrà a sapere che Tullio ha intenzione di accorciare le distanze con la sua amata Elvira, trasferendosi stabilmente a Milano e in questo modo essere presente nella vita della sua fidanzata.

Marta fa una scoperta spiacevole, Tancredi fa spiare Matilde: anticipazioni Il Paradiso del 5 gennaio

Sarà un duro colpo per il barista che, nel frattempo, prenderà in considerazione l'ipotesi di ravvivare le serate all'interno della Caffetteria Amato, trasformandola in un night club che possa attirare l'attenzione di un maggior numero di clienti.

Inoltre Marta farà una scoperta poco rassicurante sul proprio lavoro, che finirà per destabilizzarla. Per questo motivo, la contessa deciderà di intervenire per dare il pieno supporto alla nipote e questa volta chiederà anche a suo padre Umberto di essere presente.

Infine Tancredi deciderà di indagare sul conto di sua moglie Matilde e, per questo motivo, deciderà di assumere un investigatore privato che dovrà tenerla sotto controllo e spiare anche i movimenti di Vittorio Conti, dato che i due hanno una relazione sentimentale.

Un riepilogo: Maria era rimasta turbata dopo l'incontro con la mamma di Matteo

Nelle puntate precedenti della soap, Maria ha avuto modo di conoscere la mamma di Matteo ma non ha avuto una buona impressione. La ragazza si era quindi confidata con la sua amica Irene, alla quale ha svelato di essere rimasta turbata dall'incontro con Silvana.

Immediata era stata la reazione della capo-commessa del Paradiso, che aveva subito cercato di tranquillizzare la sua amica.

Maria ora ha il timore che durante la cena che sua madre vuole organizzare con Matteo e Silvana, possa in qualche modo emergere che lei e il giovane Portelli si conoscono molto bene, avendo vissuto dei momenti di tenerezza nelle settimane precedenti al rientro in Italia di Vito, il fidanzato ufficiale di Maria.