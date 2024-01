Marta e Vittorio saranno vicini per il progetto della casa-famiglia, ma l'arrivo di Tom porterà ulteriore scompiglio nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 8 dal 5 al 9 febbraio. L'ex fidanzato di Marta arriverà a Milano e tra loro ci sarà una svolta inaspettata. Nel frattempo, Matilde metterà da parte la sua gelosia per Vittorio e si riavvicinerà a lui. Per Matteo la situazione si farà molto complicata, perché sua madre peggiorerà e nonostante gli sforzi di Marcello non sarà possibile ottenere i soldi per l'operazione. Umberto approfitterà del momento difficile per fare una proposta a Portelli.

Matilde gelosa di Marta e Vittorio

Il progetto casa-famiglia unirà Marta e Vittorio in una collaborazione sempre più affiatata, destando inevitabilmente la gelosia di Matilde. Quest'ultima non potrà fare a meno di notare la complicità tra il suo compagno e la sua ex moglie, anche se si tratta solo di lavoro.

Nel frattempo, Marta riceverà una telefonata da parte di Tom, il suo ex compagno deciso a tornare con lei. La figlia di Umberto confiderà a Vittorio e a Flora i suoi dubbi sulla complicata situazione sentimentale che la vede protagonista. Tom non si arrenderà e si presenterà a sorpresa a villa Guarnieri, sconvolgendo la serenità di Marta. Quest'ultima sarà molto impegnata nella lotta per il suo progetto con la casa-famiglia ma ci sarà una svolta anche con Tom.

Quest'ultimo farà una proposta inaspettata e molto importante alla sua ex compagna.

La proposta inaspettata di Tom a Marta

Marta tornerà con Tom? Le trame non rivelano quale sarà la svolta nel rapporto tra i due ex fidanzati, ma è probabile che lui chieda alla donna di tornare in America.

Marta, tuttavia, a Milano ha iniziato un progetto molto importante che riguarda la casa-famiglia.

La donna tiene molto ad aiutare le madri in difficoltà, anche perché in passato ha dovuto accettare di non poter avere figli. La possibilità che Marta rinunci ai suoi progetti per Tom sembrerebbe remota e questo potrebbe segnare la rottura definitiva tra i due.

Il ricatto di Guarnieri a Matteo

I riflettori saranno puntati anche su Matteo, alle prese con i problemi di salute di Silvana.

Per operare la donna ci vorrà una grossa somma di denaro e Marcello chiederà aiuto ad Adelaide per aiutare suo fratello. Silvana starà sempre peggio, ma Matteo riuscirà a mantenere la calma e a rassicurare la donna del fatto che non sia niente di grave.

Nel frattempo arriverà una notizia funesta da parte della contessa: non potrà offrire il suo aiuto a Marcello. A questo punto Matteo sarà davvero disperato e Umberto non si lascerà scappare l'occasione per ricattare il ragazzo. Guarnieri farà una proposta a Portelli che si prenderà poco tempo per dare la sua riposta in merito.