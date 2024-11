Roberto vivrà momenti molto dolorosi a causa della fine della sua storia d'amore con Mario, nella puntata de Il Paradiso delle signore 9 di lunedì 25 novembre. Le anticipazioni rivelano che Salvatore ed Elvira penseranno a come dire ai Gallo che la ragazza è incinta, mentre Alfredo assisterà al bacio tra Clara e Jerome. Nel frattempo, Ciro e Concetta torneranno a Milano con brutte notizie per Matteo: Maria non vuole riallacciare i rapporti con lui.

Armando preoccupato per Marta ed Enrico

Roberto soffrirà molto per la fine della sua storia d'amore con Mario.

Non potrà fare a meno di pensare a quanto erano felici insieme, ma Mario, all'improvviso, ha deciso di troncare la loro relazione e non se ne farà una ragione. Nel frattempo, Armando noterà che tra Marta ed Enrico i rapporti si sono raffreddati e non saprà spiegarsene il motivo. La figlia di Umberto non riuscirà più a fidarsi del magazziniere dopo aver scoperto che è padre e le ha mentito per settimane sulla sua vita. Sarà un giorno molto importante per Elvira e Salvatore, che scopriranno che diventeranno genitori. I due saranno molto felici di formare una famiglia, ma per loro ci sarà ancora un grande ostacolo da superare: dovranno comunicare la notizia ai genitori della ragazza e penseranno al modo migliore per farlo.

Umberto in gravi difficoltà economiche

In primo piano ci saranno anche Ciro e Concetta, che torneranno da Parigi con una pessima notizia: Maria non vuole più tornare con Matteo. Il sogno dei Puglisi, che speravano in un matrimonio felice della loro figlia con Portelli, sembrerà spento per sempre. Sarà una giornata complicata per Alfredo, che assisterà al bacio tra Clara e Jerome.

La ragazza cederà al corteggiamento dell'allenatore francese e per Perico tutto questo sarà inaspettato. Nel frattempo, Umberto non saprà come affrontare i gravi problemi economici. Si troverà costretto a chiedere un prestito a Tancredi, perché si renderà conto di non poter rialzarsi da solo.

La scelta di Mario e il viaggio di Ciro e Concetta

Nelle puntate precedenti, Adelaide ha consegnato a Mario una lettera anonima con delle offese indirizzate a Roberto. L'uomo si è reso conto che con la loro storia d'amore potrebbe danneggiare la reputazione del suo compagno e per questo ha deciso di mettere fine alla loro relazione. Nel frattempo, Elvira, costretta da Mirella, si è sottoposta a una visita ginecologica, durante la quale ha scoperto di essere incinta. Ciro e Concetta, invece, sono partiti per Parigi da Maria. Commossa dalla richiesta di perdono di Silvana per suo figlio, Concetta ha promesso alla donna che avrebbe aiutato Maria a tornare sui suoi passi e dare un'altra possibilità a Matteo.