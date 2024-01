Tempi difficili per Marcello nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1. Le anticipazioni dell'episodio del 16 gennaio lo vedranno animato da buone intenzioni dopo la partenza di Adelaide. Sarà infatti intenzionato a voltare pagina con altri progetti, buttandosi a capofitto nel lavoro. Peccato che Umberto escogiti un piano per rovinare sia lui che il fratello.

Intanto Maria è sempre più angosciata al solo pensiero di affrontare il giorno del matrimonio con Vito, dopo quello che è successo con Matteo e la consapevolezza dei suoi reali sentimenti.

Il Paradiso delle signore 8 puntata 85 martedì 16 gennaio 2024

La partenza di Adelaide ha lasciato un grande vuoto nella villa e soprattutto nel cuore di Marcello che ha avuto la conferma della non intenzione di riprendere la storia d'amore con lei. Tuttavia la vita deve andate avanti e ora deve far fronte anche alle responsabilità sempre maggiori sul lavoro. Vittorio gli ha dato fiducia e intende mantenerla,

Deciso a voltare pagina e animato da buoni propositi, Marcello fa una proposta lavorativa a Matteo. Tutto sembra procedere nel migliore dei modi, ma non sarà così.

Umberto, saputa la novità, pensa a una mossa volta a rovinare tutti i piani di Marcello e di Matteo, con il chiaro intento di farli finire al tappeto.

Una frase di troppo e un matrimonio in bilico

Elvira è agitata, deve andare a cena dai genitori di Tullio. Come se non bastasse, le viene rimproverato dal fidanzato il suo modo di vestirsi poco consono all'occasione.

Maria è agitata, non fa che pensare alle conseguenze di ciò che ha rivelato a Matteo. Che ne sarà del suo matrimonio con Vito?

Lamantia nota il suo stato d'animo e la tempesta di domande, senza avere però risposte. La giovane Puglisi è riuscita a sviare il discorso, ma si appresta a vivere una notte in bianco in preda all'angoscia.

Tullio, il 'cocco di mamma' che farà riflettere Elvira

Elvira si è fidanzata con Tullio per cercare di dimenticare Salvatore che, prima del suo cambio look, nemmeno la considerava, salvo poi pentirsene amaramente.

Tullio non sembra però convincere Elvira e la prova lampante arriva proprio in occasione della cena di presentazione ai genitori. Per piacere a mamma, la sua fidanzata deve vestirsi in un certo modo. Le apparenze contano molto per i genitori di Tullio e lui stesso non riesce a fare un passo senza l'approvazione della mamma.

Una richiesta che Salvatore non si sarebbe mai sognato di fare, in aggiunta al fatto che Agnese è di buon cuore e pronta ad accogliere con amore le persone vicine ai suoi figli. Chissà che tutto ciò riesca finalmente a far capire a Elvira che il ragazzo giusto per lei è Salvo e non Tullio.