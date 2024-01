Abdülkadir rischierà di morire per amore durante le prossime puntate di Terra Amara. Non vorrà che la ragazza sposi Haşmet, anche se lei vorrà farlo solo per ereditare i suoi soldi. Arriverà sul punto di rapirla proprio mentre si starà recando alla cerimonia, ma l'uomo verrà freddato con un colpo d'arma da fuoco dal fratello Vahap e si ritroverà in fin di vita.

Betül pronta al matrimonio con Haşmet

Arriverà il tanto atteso giorno delle nozze tra Haşmet Çolak e Betül. Non sarà un'unione che si baserà sul sentimento reciproco, perlomeno la ragazza vorrà sposarlo solamente per entrare in possesso dei suoi soldi.

Nella testa avrà un piano ben preciso: sposare Haşmet e ucciderlo durante la prima notte di nozze con lo stesso veleno con cui è morto Fekeli.

Haşmet aspetterà Betūl per la cerimonia, intanto la ragazza si recherà presso il luogo dell'evento insieme alla madre Sermin e all'amica Füsun. A guidare l'automobile ci sarà Vahap, ormai diventato uno dei tanti uomini di Haşmet. Durante il tragitto, però, incontreranno un blocco stradale.

L'assalto organizzato da Abdülkadir

Quattro uomini armati e con il viso coperto se la prenderanno contro Vahap e gli intimeranno di stare lontano dalla macchina. Uno di loro si avvicinerà all'auto e vorrà prendere Betül. La ragazza si spaventerà parecchio, fino a quando si renderà conto che dietro la kefiah, una sciarpa in cotone maschile molto usata in Turchia, si nasconde Abdülkadir.

Lui ama tanto Betül e non vuole che la ragazza sposi Haşmet, anche se questo potrebbe renderli ricchi. La prenderà e la porterà nella sua macchina, ma non potrà immaginare che dovrà fare i conti proprio con suo fratello Vahap.

Vahap spara ad Abdülkadir

Lui è stato incaricato di portare Betül da Haşmet e vorrà farlo, così punterà una pistola contro Abdülkadir.

Quest'ultimo sembrerà tenace a voler portare Betül via con sé, mentre Vahap non sembrerà disposto a tirarsi indietro e a disobbedire in qualche modo a Haşmet. Così farà partire un colpo e prenderà Abdülkadir in pieno petto.

Cadrà a terra privo di sensi e la sua vita sarà veramente in bilico. Betül non smetterà di piangere: si sentirà in colpa perché a causa sua potrebbe morire il suo vero amore.

Murat Ünalmış torna a Verissimo

Dopo la pausa natalizia torna anche a Verissimo lo spazio dedicato a Terra amara. Ogni settimana nel salotto di Silvia Toffanin arriveranno i protagonisti della serie, pronti a farsi intervistare e a raccontare i retroscena che incuriosiscono tanto il pubblico.

Nella puntata di sabato 13 gennaio ci sarà il ritorno di Murat Ünalmış alias Demir. Arriverà per raccontare la misteriosa scomparsa del suo personaggio e avrà modo di dare qualche anticipazione in esclusiva.