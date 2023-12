Che ne sarà di Maria e Vito nella soap Il Paradiso delle signore? La coppia dovrebbe sposarsi ma, visto quanto sta succedendo nelle attuali puntate in onda su Rai 1, il matrimonio sembra in bilico. Il punto di domanda si chiama Matteo Portelli, una delle new entry di questa stagione. Dopo il bacio strappato a Maria - e non l'unico - ci sarà un ulteriore avvicinamento che farà tremare il rapporto tra la giovane Puglisi e Vito. Non si esclude che Maria, stanca di mentire a se stessa, decida di seguire il suo cuore e prenda una decisione all'ultimo momento, lasciando Vito proprio sull'altare.

Gli spoiler dei prossimi episodi non fanno che confermare questa ipotesi.

Il braccialetto della discordia e i sospetti di Vito

Le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore in onda a gennaio 2024 vedranno Maria nei guai con il suo Vito. Lamantia la porta a vedere una casa, quella dove vorrebbe andare a vivere con lei una volta sposati. Ha tante speranze, tra le quali anche quella di avere dei figli, tanti bambini che corrono tra le stanze. Già una volta Vito aveva espresso questo desiderio, non ricambiato con lo stesso entusiasmo da Maria.

Lamantia vede il braccialetto che ha notato sulla scrivania di Portelli, che cosa ci fa al polso della sua fidanzata? Maria è costretta a mentire a Vito e si inventa una scusa, per poi cercare immediatamente Portelli.

Un chiarimento che va oltre le buone intenzioni

Matteo incontra Maria, che lo accusa di averle fatto il regalo di Natale appositamente per far ingelosire Vito. Lui nega. Segue uno scontro che, come raccontano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, si conclude in maniera decisamente inaspettata. Maria e Matteo vanno oltre, troppo.

Visti i presupposti, non si esclude che la giovane Puglisi regga fino al matrimonio ma che, una volta sull'altare, non riesca a mentire a se stessa e nemmeno a Vito. Proprio in quel momento potrebbe decidere di seguire ciò che prova e non andare avanti con il matrimonio, consapevole finalmente di amare Matteo.

Vito e il suo ostinato sogno

Non dimentichiamo che quello di Maria è un matrimonio combinato. Fu suo padre a scegliere Vito come marito e a spedirlo a Milano. Che poi anche Puglisi si sia innamorata - o come supponiamo, affezionata - a Vito è tutta un'altra storia. Maria era reduce dalla grande delusione dell'ex, che per inseguire il sogno di diventare ciclista ha preferito Roma e anche un'altra ragazza.

Per Maria Vito sembra il suo porto sicuro - come da lei ammesso - ma della passione non v'è traccia. Una passione che invece è viva con Matteo, nonostante lei lo neghi a tutti i costi. L'ostinato sogno di Vito di avere la famiglia del cuore potrebbe trasformarsi in un incubo.