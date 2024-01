Maria deciderà di non sposare più Salvador nelle prossime puntate de La Promessa e il ragazzo avrà uno scatto di rabbia. Secondo le anticipazioni provenienti dagli episodi trasmessi in Spagna, Teresa inviterà la sua amica a riflettere sui suoi sentimenti, anche perché Salvador continuerà a corteggiarla e scoprirà anche che Lope è innamorato di lei. Lo scontro tra i due amici sarà inevitabile e in un momento di forte tensione Lope punterà un coltello contro Salvador.

La confusione di Maria dopo il ritorno di Salvador

Il ritorno di Salvador scombussolerà gli equilibri degli abitanti della Promessa nelle prossime puntate.

La gioia nel rivedere il ragazzo che credevano morto sarà evidente per Maria, Lope e gli altri, ma i problemi non tarderanno ad arrivare. Salvador sarà molto cambiato a causa di quello che ha dovuto patire e questo non si vedrà soltanto fisicamente. Il ragazzo avrà anche una forte sofferenza interiore che prenderà il sopravvento nei momenti più inaspettati. Maria sarà certamente felicissima di rivedere il suo fidanzato e di pensare al suo futuro con lui, ma tutto cambierà improvvisamente. La ragazza vedrà il suo vestito da sposa e sarà entusiasta all'idea di arrivare all'altare con Salvador, ma quando proverà a togliergli la benda lui avrà uno scatto di rabbia che spaventerà la ragazza.

Lo scontro tra Salvador e Lope

Maria inizierà a mettere in dubbio il matrimonio con Salvador e Teresa la inviterà a riflettere bene sui suoi sentimenti. La ragazza deciderà di prendersi del tempo e non sposare più il suo fidanzato che per questo motivo avrà un altro scatto di rabbia. Salvador non si arrenderà e si darà da fare per riconquistare il cuore di Maria, ma altre novità all'orizzonte rimescoleranno le carte.

Nel dettaglio, Maria assisterà a un litigio tra Salvador e Lope e scoprirà che il suo migliore amico è innamorato di lei. Nella discussione emergerà anche che tra Maria e Lope c'è stato un bacio e Salvador non potrà perdonare questo tradimento. Nel frattempo, Maria non potrà fare a meno di pensare alle parole di Lope e ne parlerà con il suo fidanzato provocando un'altra reazione eccessiva.

Salvador griderà vendetta e con il suo comportamento costringerà Lope a puntargli un coltello contro.

La storia d'amore tra Salvador e Maria

Salvador e Maria erano molto innamorati in passato e condividevano il sogno di sposarsi. Il ragazzo, tuttavia, è stato costretto a partire per il fronte e questo ha cambiato decisamente le cose. Maria si è rassegnata alla sua assenza e ha potuto contare sulla vicinanza di Lope che non l'ha mai lasciata sola e si è segretamente innamorato di lei. Tra i due c'è stato anche un bacio, ma entrambi si sono detti che non aveva nessun significato e Lope non ha mai trovato il coraggio di dichiararsi apertamente a Maria, anche perché era la fidanzata del suo migliore amico.