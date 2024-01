Negli episodi della soap opera La Promessa in onda in Spagna dal 2 al 5 gennaio 2024 che poi verranno trasmessi anche in Italia su Canale 5 nei prossimi mesi, Valentin rapirà Maria e la porterà in un luogo freddo e umido.

Cruz invece avrà l’ennesimo litigio con il figlio Manuel.

Leonor scopre che Martina e Curro si amano, Manuel costretto a far visita a Jimena

Tutti i domestici de La Promessa, soprattutto Salvador, saranno turbati dalla sparizione di Maria e Jana si scaglierà contro Cruz per non essersi preoccupata abbastanza per la sua amica. Il sergente Funes prometterà di trovare Maria, ma la marchesa si arrabbierà con Manuel per aver informato le autorità della scomparsa della domestica.

Nel contempo Maria si troverà legata a delle catene in una grotta buia e - almeno inizialmente - l'identità del suo rapitore non verrà svelata.

Leonor scoprirà che Martina e Curro si amano, dopo aver assistito a un loro bacio.

Intanto Manuel sarà costretto a far visita alla moglie Jimena al palazzo dei Duchi Degli Infantes: lei sarà ancora poco lucida mentalmente, non avendo accettato la sua scelta di lasciarla.

Curro distante da Jana, Valentin perde la vita

Nel frattempo Curro sarà sempre più distante dalla sorella Jana, dopo aver appreso che Alonso è suo padre.

Simona apprenderà che suo figlio Antonito non ha risposto alla sua lettera a causa di Valentin, il quale intanto desterà dei sospetti in Jana e Simona, convinte che ci sia il suo zampino con la scomparsa di Maria.

Ben presto effettivamente Valentin si rivelerà essere il rapitore della domestica e continuerà a trattenerla contro la sua volontà, sperando farla innamorare. A questo punto il sergente Funes farà una trappola mortale al ragazzo quando tenterà di fuggire dal palazzo: Valentin perderà la vita senza rivelare dove si trovi Maria.

Infine il signor Cavendish tornerà al palazzo per stringere degli affari con Pelayo e Jerónimo.

Riepilogo sui rapporti fra Cruz e suo figlio Manuel

Non è la prima volta che nella soap avvengono degli scontri accesi tra Cruz e il figlio Manuel. Nei precedenti episodi spagnoli infatti la marchesa si è infuriata con il figlio per la drastica decisione di mettere fine al suo matrimonio con Jimena.

Il giovane marchese infatti ha capito che sua madre e la moglie avevano approfittato della sua perdita di memoria per manipolarlo: in particolare Jimena si era servita della complicità della marchesa per sposare Manuel, facendogli credere che erano molto innamorati prima del suo incidente aereo.

Dopo aver capito la situazione, Manuel è fuggito con Jana in una spiaggia solitaria, dopodiché ha fatto sprofondare nello sconforto la madre Cruz comunicandole con un biglietto di essere fuggito.