La telenovela spagnola La Promessa continuerà ad appassionare il pubblico di Canale 5 anche negli episodi del 2024. In quelli in programmazione dal 15 al 19 gennaio dalle ore 16:40 come di consueto, Manuel mentirà alla moglie Jimena facendole credere che ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia tra lui e Blanca Palomar, per non farle scoprire di essersi ricordato di amare Jana. L’uomo in realtà quindi sarà pentito di aver sposato Jimena, per aver riacquistato finalmente la memoria.

Manuel mente a Jimena, Elisa non denuncia Cruz

Jimena (Paula Losada) approfitterà di una cena di famiglia per leggere ad alta voce una missiva scritta da Manuel (Arturo Sancho) per Jana (Ana Garcés), senza svelare l’identità dell’autore: la donna crederà erroneamente che suo marito abbia dichiarato il suo amore alla sua vecchia amica Blanca (Paula Jornet).

Appena rimarrà da sola con Manuel, infatti Jimena minaccerà di far venire alla luce la sua presunta tresca clandestina con Blanca. A quel punto per sviare i sospetti su Jana, il giovane marchese si prenderà gioco della moglie dicendole di averla tradita con la fotografa e le prometterà di risolvere tutti i loro problemi matrimoniali.

Nel frattempo Alonso (Manuel Regueiro) farà sapere ai suoi familiari che la baronessa Elisa (Lisi Linder) non vuole più denunciare Cruz (Eva Martín) di tentato omicidio a una condizione: in particolare il marchese sarà costretto a far rinchiudere la moglie in un sanatorio, per non farla arrestare con l’accusa di essere coinvolta con l’omicidio del barone de Grazalema.

A quel punto Don Gregorio (Bruno Lastra) metterà al corrente tutti i domestici dell’imminente partenza della marchesa Cruz. Intanto dopo aver evitato uno scandalo per la sua famiglia, Alonso cercherà di convincere la figlia Catalina (Carmen Asecas) a rimanere alla tenuta.

Curro litiga con Jana, Salvador e Maria fanno pace

Successivamente Jana litigherà con il fratello Curro (Xavi Lock) sull’identità della loro madre, quando lui le dirà di non credere di essere affatto il figlio di una domestica.

Infine appena le condizioni di salute di sua moglie Pia (María Castro) peggioreranno, Don Gregorio la farà visitare dal medico con il sospetto che abbia ingerito della cicuta, invece Maria (Sara Molina) e Salvador (Mario García) si riconcilieranno.

Riepilogo sull’arrivo di Blanca Palomar alla tenuta dei De Luján

Blanca Palomar, una fotografa e vecchia amica di Manuel, arrivata alla tenuta dei De Luján ha scatenato subito la gelosia di Jimena.

Blanca ha però rassicurato Jimena, dicendole che tra lei e Manuel c’è sempre stato solo un rapporto fraterno. Nonostante ciò Jimena è entrata in crisi, poiché suo marito le ha detto di aver capito di non amarla più dopo aver ricordato tutto del suo passato, soprattutto i suoi sentimenti per Jana.