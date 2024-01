Nunzio potrebbe ritrovarsi in pericolo nel corso dei prossimi episodi di Un posto al sole previsti dal 22 al 26 gennaio in prima visione assoluta su Rai 3.

Il giovane cuoco del Caffè Vulcano si ritroverà a dover fronteggiare dei clienti poco raccomandabili che porteranno scompiglio all'interno del locale e non si esclude che possano accanirsi proprio su di lui, dato che cercherà di mandarli via per evitare il caos.

Nunzio affronta dei clienti poco raccomandabili al Caffè Vulcano

Le anticipazioni della soap opera fino al 19 gennaio rivelano che Nunzio si ritroverà a gestire una situazione difficile all'interno del bar di Silvia, dato che dei clienti poco raccomandabili creeranno un po' di tensione nel locale.

Il cuoco non esiterà a prendere in mano le redini della situazione, tanto da cacciare via i balordi dal Caffè Vulcano e ripristinare la calma e la serenità.

Tuttavia, le trame della soap opera rivelano che il pericolo non sarà del tutto superato e non si esclude che possa essere proprio Nunzio a ritrovarsi vittima di questi balordi.

Nunzio aggredito e finisce in serio pericolo: ipotesi Un posto al sole 22-26 gennaio 2024

Nei prossimi episodi della soap opera in programma dal 22 al 26 gennaio 2024 Nunzio potrebbe finire nelle mani di questi clienti che, non avendo gradito il suo atteggiamento all'interno del locale, si ritroverebbero ad attenderlo alla chiusura del locale per dargli una lezione.

Nunzio, quindi, si ritroverebbe vittima di questi ragazzi che non si farebbero scrupoli ad aggredirlo e lasciarlo anche in condizioni precarie.

In questo modo, quindi, il cuoco sarebbe in serio pericolo nelle mani di questi individui e non si esclude che per lui possa essere necessario il ricovero in ospedale, dove ci sarebbe Rossella a prendere in mano le redini della situazione e ad occuparsi del suo amico.

Una situazione che potrebbe far riavvicinare nuovamente Rossella e Nunzio, sebbene la dottoressa sia ormai in procinto di convolare a nozze con il suo compagno.

I fan sperano che Rossella rinunci alle sue nozze con Riccardo Crovi

Tuttavia, un riavvicinamento tra i due ragazzi non deluderebbe affatto le aspettative dei fan social della soap opera, molti dei quali convinti del fatto che Rossella non sia convinta fino in fondo del suo matrimonio con Riccardo Crovi.

Le incongruenze caratteriali tra i due hanno più volte messo a durissima prova il loro rapporto e c'è chi spera che la figlia di Silvia possa aprire gli occhi prima di compiere il fatidico e atteso passo verso l'altare, con la speranza che Nunzio possa non arrendersi e compiere un passo avanti importante nei confronti della ragazza.