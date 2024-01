Cruz finirà in sanatorio come sua sorella Eugenia nelle puntate de La Promessa in onda a gennaio. La marchesa tenterà di strangolare Elisa, che sfrutterà la situazione a suo favore. Alonso sarà costretto a cedere alla richiesta di della baronessa mandando sua moglie in clinica pur di evitare lo scandalo di una denuncia per tentato omicidio.

Il diabolico progetto di Lorenzo ed Elisa ai danni di Cruz

Il piano di Elisa e Lorenzo procederà a gonfie vele e le provocazioni nei confronti di Cruz porteranno i frutti sperati. La marchesa, esasperata dalla presenza della baronessa e convinta che stia complottando alle sue spalle, finirà per tentare di ucciderla strangolandola.

L'intervento di Alonso eviterà il peggio, ma per Cruz sarà impossibile dimostrare al marito che Elisa e Lorenzo sono d'accordo per farla impazzire. L'episodio sarà presto sulla bocca di tutti al palazzo e Alonso si renderà conto di dover fare qualcosa per evitare l'ennesimo scandalo. Gregorio saprà da Petra che a diffondere la voce del tentato omicidio è stato Mauro e lo rimprovererà, ma il lacchè difenderà la sua professionalità fino alla fine. Cruz eviterà di vedere il resto degli abitanti del palazzo perché sente che nessuno le crede e presto per lei arriveranno altri guai.

La difficile decisione di Alonso sul futuro della moglie

Elisa si dirà decisa a denunciare Cruz per aver attentato alla sua vita e Alonso proverà a mediare.

La baronessa darà al marchese una possibilità per evitare lo scandalo: mandare Cruz in sanatorio. Per Alonso non sarà facile prendere una decisione, ma alla fine sentirà di non avere altra scelta che cedere alla richiesta di Elisa. Manuel sarà molto sorpreso dalla decisione del marchese e non vorrà credere all'idea che sua madre sia pazza, ma non potrà fare molto.

Anche Petra si schiererà dalla parte di Cruz, affermando che Elisa e Lorenzo hanno architettato tutto solo per allontanarla dal palazzo, ma Alonso proseguirà per la sua strada.

Cruz nel mirino del cognato e la baronessa

Nelle puntate precedenti Lorenzo ha fatto buon viso a cattivo gioco con Cruz. Si è messo d'accordo con la sua amante Elisa per far fuori la marchesa.

Puntando sulla sua gelosia la baronessa ha iniziato ad adulare il marchese, provocando la sua ira. Nel frattempo Lorenzo ha tradito la sua fiducia lasciandosi andare tra le braccia di Elisa, con lo scopo di rendere Cruz ossessionata agli occhi degli altri. Quando la marchesa ha scoperto che Lorenzo ed Elisa erano a letto insieme si è infuriata, ma nessuno ha creduto a un complotto alle sue spalle. Il piano della baronessa, quindi, è riuscito alla perfezione.