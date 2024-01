L'attrice Mariasole Di Maio lascia Un posto al sole. Per quanto manchi un annuncio ufficiale quella del 3 gennaio può essere considerata, a tutti gli effetti, l'ultima apparizione del personaggio di Speranza Altieri nel daily drama partenopeo. Ovviamente non è escluso che tale personaggio possa ritornare in futuro, come successo con altri protagonisti ma, al momento, l'avventura della nipote di Mariella può dirsi terminata, mettendo così fine a un arco narrativo iniziato nel 2021.

Intanto Speranza ha scritto una lettera indirizzata al suo ormai ex Samuel.

Speranza guarda al futuro con rinnovato ottimismo

Giunta a Napoli come una giovane un po' ingenua e oppressa dal dominio di un padre autoritario, poi Speranza ha vissuto un biennio di notevole crescita personale. In questo periodo ha intrapreso gli studi in Veterinaria, un percorso che l'ha portata a ribellarsi contro Espedito, segnando il suo distacco dall'autorità paterna.

Sul fronte amoroso le cose non sono andate altrettanto bene: Speranza ha sperimentato due cocenti delusioni, prima con Vittorio e successivamente con Samuel. Quest'ultimo, in particolare, si è rivelato ben diverso dalle aspettative: una scoperta che ha lasciato in lei un'impronta profonda.

Queste esperienze, seppur dolorose, si sono trasformate in preziose lezioni di vita, stimolando in lei una maturazione interiore e un approccio alla vita più ottimista.

Nel finale, che trasuda positività, Speranza si affaccia con un sorriso radioso verso un futuro promettente, ormai lontano dalle ombre di Palazzo Palladini, pronta a abbracciare nuove avventure e sfide con spirito rinnovato e una visione più matura del mondo.

La lettera di Speranza

Speranza ha affidato i suoi pensieri a una lettera emozionante che ha indirizzato al suo primo grande amore - nonché la sua più grande delusione - Samuel, questo il testo: "Ciao, le lettere ormai non le scrive più nessuno, ma non me la sentivo di parlarti di persona e ci sono alcune cose che voglio dirti".

La lettera poi si sofferma sul tradimento di Samuel con Micaela: "Scoprire che mi hai tradita è stato un colpo durissimo. Da te, una cosa del genere non me l'aspettavo. Mi sono sentita presa in giro, proprio dalla persona di cui mi fidavo di più e lasciare Palazzo Palladini mi è sembrato l'unico modo per superare questo dolore.

All'inizio, ti ho odiato tantissimo, però ti conosco, e sono sicura che agire alle mie spalle ti abbia fatto stare male. Sapevi che dirmi la verità mi avrebbe fatto soffrire e, siccome sei un imbranato, non sapevi più come uscirne".

Per finire la ragazza perdona, almeno in parte il suo ex e guarda verso il futuro: "Allora ho deciso che, da questo momento, voglio ricordare solo il bello che c'è stato tra di noi, che è tanto. Tu sei stato il mio primo amore, e mi dispiace se non ho creduto fino in fondo al tuo talento, se non ti ho incoraggiato a continuare con la tua musica. Ma quando farai il tuo primo concerto in uno stadio, cercami tra la folla, perché sarò lì, ad ascoltarti".