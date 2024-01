Durante la 33^ puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 29 gennaio su Canale 5, Mirko Brunetti ha espresso il proprio disappunto nei confronti degli autori del reality per aver mandato in onda un video di quest'estate, nel quale lui criticava la sua ex Perla Vatiero di essere poco incline con le faccende domestiche. Il video e l'articolo mostrati in diretta risalivano alla partecipazione a Temptation Island a luglio, ma la ragazza non è riuscita lo stesso a trattenere le lacrime.

Lo sfogo di Brunetti

Nei giorni scorsi nella casa del reality Beatrice ha accusato Perla di essere una ragazza viziata e di non collaborare nella faccende domestiche.

E proprio su questo argomento, in occasione della puntata in diretta del 29 gennaio, Alfonso Signorini ha mostrato un articolo e un vecchio video in cui Mirko Brunetti criticava la ex Vatiero per gli stessi motivi.

A quel punto la concorrente è scoppiata a piangere, così il conduttore del reality show ha ironizzato: "Perla, Mirko ti ha fatto piangere".

In disaccordo con le affermazioni di Signorini, Mirko Brunetti in studio ha fatto una precisazione: "Voi l'avete fatta piangere, non io", aggiungendo che quel video risale a otto mesi fa.

PENSA ESSERE UN CONDUTTORE TALMENTE INCOMPETENTE DA DOVER ANDARE A PRENDERE VIDEO DI 8 MESI FA PER SCREDITARE UNA CONCORRENTE CHE SCHIFO #perletti pic.twitter.com/BRU77n6dE5 — xgfmelx (@xgfmelx) January 30, 2024

L'antefatto legato alla coppia Mirko-Perla

Durante la partecipazione a Temptation Island, Mirko Brunetti aveva più volte insinuato che Perla Vatiero fosse poco collaborativa nelle faccende domestiche.

Nel video mandato in onda lunedì, ma risalente allo scorso luglio, il giovane aveva detto che la fidanzata era stata viziata dai genitori e che non sarebbe mai stata in grado neanche di caricare una lavatrice.

Il commento di alcuni utenti sul web

Intanto sui social alcuni fan di Perla Vatiero non hanno gradito il video mandato in onda per dimostrare che non ama fare le pulizie.

Un utente ha criticato Signorini: "Pensa essere un conduttore e mandare in onda un video di otto mesi fa per screditare una ragazza". Un altro ha chiosato: "È vergognoso mandare in onda quel video che risale a diversi mesi fa".

Mentre qualcun altro ha affermato: "Grazie a Mirko veniamo a scoprire che Perla non ha mai lavato un piatto neanche durante la convivenza".

Inoltre c'è anche chi ha commentato in modo negativo la reazione di Beatrice Luzzi dopo aver visto il video riguardante lo sfogo di Brunetti: "Veramente un colpo basso per Perla. Poi Bea che la deride perché è scoppiata a piangere. Non ci siamo proprio".