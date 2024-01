Gli episodi di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 22 al 27 gennaio vedranno Paul che inizierà a temere che Josie possa iniziare una nuova relazione con Leon. Intanto, Helene deciderà di scusarsi con Shirin, mentre la signora Frobel continuerà a ricattare Carolin.

Paul teme di perdere Josie

Constanze verrà nominata come vice degli Schwarzbach e chiederà a Christoph di assumere la ditta Gli Dei del cioccolato come fornitore di praline per la festa di primavera. Il Saalfeld accetterà la sua richiesta e chiederà a Paul di informare Josie dell'accaduto.

Nel frattempo, quest'ultima creerà per l'evento una nuova pralina di nome Risveglio di primavera e andrà da Lindbergh per fargliela assaggiare. Leon osserverà il lavoro della giovane e si sentirà in colpa per non averle rivelato che lui in realtà lavora per "Gli dei del cioccolato" e le ha sottratto un ordine. Più tardi, Constanze chiederà a Paul se lui è veramente felice di avere una relazione con lei. A quel punto, il Lindbergh inizierà a riflettere sulla sua situazione, temendo che Josie possa iniziare una relazione sentimentale con Leon.

Andrè discute con Helene

Helene litigherà con Shirin per poi parlare con Michael che le consiglierà di chiedere scusa alla nuora. La donna deciderà di seguire i consigli del medico e chiederà scusa alla Ceylan.

Per mettere pace, Gerry proporrà a Shirin di far lavorare la madre come parrucchiera nel suo salone. Inizialmente la giovane sarà perplessa per poi cambiare idea dopo aver osservato Helene accudire una cliente molto esigente. Nel tentativo di attirare più elettori, Max deciderà di lanciare una campagna dal titolo Case a prezzi accessibili.

L'idea del giovane finirà per infastidire Werner che discuterà nuovamente con il fitness trainer. Erik vorrebbe regalare una prima notte indimenticabile a Yvonne. Per mettere in pratica il suo piano, l'uomo inviterà la sua amata nella suite reale senza sapere che è già occupata. Andrè schizzerà con la bici Helene di acqua, rovinandole il vestito.

La madre di Max si arrabbierà moltissimo e chiederà un risarcimento allo chef che non farà molto caso alle sue parole.

Carolin sarà costretta a saltare un'altra cena con Michael a causa della signora Frobel che continuerà a ricattarla. Per accontentare la donna, Carolin sarà costretta a rubare degli oppiacei in clinica, usando le chiavi di Michael. Josie deciderà di voltare pagina quando si renderà conto di non soffrire più così tanto alla vista di Paul e Costanze insieme.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi dal 15 al 21 gennaio Constanze cercherà di impedire a Josie di presentare le sue praline all'inaugurazione del caffè Liebling. Werner e Robert estrometteranno Christoph dai poteri aziendali dopo aver saputo che soffre di Acalculia.

Shirin sarà molto infastidita nel sapere che Gerry ha proposto a sua madre di trasferirsi nel suo appartamento.

Nel frattempo, Christoph licenzierà Yvonne che sarà reintegrata grazie all'intervento di Erik. Josie incontrerà Leon, mentre Gerry e Shirin dovranno far fronte alla presenza di Helene.