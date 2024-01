Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del mese di gennaio 2024 rivelano che Ida Platano dimostrerà di non voler rinunciare alla presenza di Mario nel parterre dei suoi pretendenti.

La tronista deciderà di perdonarlo dopo la segnalazione che aveva fatto traballare il percorso del corteggiatore e intanto anche Cristina ammetterà un certo interesse nei suoi confronti.

La dama del trono over tornerà a citare anche un suo ex spasimante: trattasi di Armando Incarnato, che a quanto pare continua ad essere il prototipo ideale di Cristina.

Ida Platano non intende rinunciare a Mario: anticipazioni U&D gennaio 2024

Dopo la segnalazione arrivata in trasmissione sul conto di Mario, il quale si sarebbe sentito con un'altra donna nelle settimane in cui era impegnato a conoscere meglio Ida, si arriverà alla resa dei conti finale.

Il corteggiatore, pentito e amareggiato dal suo gesto, si dirà pronto a lasciare la trasmissione e quindi fare un passo indietro.

Ida, però, non vorrà accettare questa possibilità, tanto da raggiungerlo in camerino per chiedergli di non andare via.

La tronista ammetterà di non essere disposta a perdere Mario dopo questa segnalazione che ha messo in dubbio la credibilità del pretendente e finirà per spiazzare anche gli altri pretendenti che si stanno mettendo in gioco per lei.

Cristina cita ancora Armando

Nel corso delle nuove puntate del talk show previste a gennaio su Canale 5 ci sarà spazio anche per le vicende di Cristina, la quale porterà avanti la frequentazione con Alessandro Vicinanza ma al tempo stesso ammetterà di essere affascinata anche da Mario.

La dama si farà avanti con il pretendente di Ida, ammettendo che lo avrebbe particolarmente colpito e che potrebbe essere il suo prototipo di uomo ideale.

Successivamente verrà fuori che Cristina è tornata a citare anche una sua vecchia fiamma: trattasi di Armando Incarnato, ormai assente nel parterre del trono over.

La dama ha ammesso che Armando rappresenterebbe ancora oggi il suo prototipo di uomo ideale, a dimostrazione del fatto che non sarebbe riuscita a dimenticarlo.

Il breve ritorno di Armando nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di questa edizione c'era stato spazio per un breve ritorno di Armando nel cast del trono over. In tanti credevano che si trattasse di un rientro stabile nel parterre, ma così non è stato.

Il cavaliere napoletano ha preso parte solo a poche puntate durante le quali ha confermato di non essere più interessato a Cristina e di non essere disposto a concederle una seconda chance.

Armando si è anche chiarito con Ida dopo che nel corso dell'estate i due avevano smesso di sentirsi.