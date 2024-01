Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 del 9 e 10 gennaio 2024 rivelano che Maria Puglisi si ritroverà messa alle strette sulla questione del bracciale, dopo che il suo fidanzato noterà la presenza del monile sul suo polso.

La ragazza si ritroverà costretta a mentire e finirà per ingannare Vito, raccontandogli una bugia sul bracciale che in realtà le è stato regalato da Matteo Portelli.

Vittorio Conti si mostrerà furioso nei confronti di Tancredi, dopo aver compreso che ci sarebbe un investigatore che lo starebbe seguendo.

Maria Puglisi inganna Vito sul bracciale di Matteo

Nel corso della puntata del 9 gennaio, Vito vorrà portare Maria a vedere una casa che intende comprare affinché possa diventare il loro nido d'amore.

Il ragazzo, però, resterà colpito dalla presenza di un nuovo bracciale indossato dalla sua fidanzata: non è stato lui a regalarglielo e, per questo motivo, deciderà di chiederle spiegazioni.

Si tratta del regalo natalizio che le è stato fatto da Matteo Portelli ma, ritrovandosi messa alle strette dal ragazzo, Maria inventerà una bugia per non dirgli come stanno realmente le cose.

Rosa riuscirà a trovare un nuovo impiego e passerà a trovare le veneri al Paradiso per un saluto.

Matilde ai ferri corti con suo marito Tancredi: anticipazioni Il Paradiso 9-10 gennaio

Vittorio inizierà ad avere dei seri sospetti sulla presenza di un investigatore che lo starebbe seguendo. Per questo motivo, Conti deciderà di affrontare in prima persona Tancredi, furioso perché l'uomo non si è messo ancora l'anima in pace dopo la scelta di sua moglie Matilde.

Le anticipazioni della puntata del 10 gennaio 2024, invece, rivelano che Delia si ritroverà a fare i conti con un invito romantico da parte del suo corteggiatore misterioso.

Matilde si renderà conto che deve affrontare in prima persona suo marito, dato che l'uomo non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro.

La donna lo metterà davanti ad una scelta difficile nel momento in cui sarà lei stessa a chiamare i carabinieri per farsi denunciare.

Tancredi aveva ingannato sua moglie

Nelle puntate precedenti della soap, Matilde aveva scoperto che suo marito era stato l'artefice dell'incendio al mobilificio dei suoi genitori, restando a dir poco scossa e amareggiata.

Un duro colpo per la donna che, non riuscendo a perdonarlo per quello che le aveva fatto, aveva scelto chiudere definitivamente il loro matrimonio.

Tancredi, però, dopo aver scoperto che la donna era pronta a viversi la sua storia d'amore con Conti aveva iniziato a giocare sporco alle sue spalle, tanto da volerla denunciare per adulterio.