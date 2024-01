Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che nel corso della prossima puntata serale, in onda eccezionalmente giovedì 11 gennaio, avverrà il ritrovamento del corpo senza vita di Fekeli. Dopo la sua sparizione, l'uomo verrà infatti trovato morto all'interno della sua automobile.

Un duro colpo in primis per Lutfiye, che non riuscirà a credere che l'anziano sia morto per un infarto improvviso.

La morte di Fekeli: anticipazioni di Terra amara serale dell'11 gennaio

Dopo la sparizione nel nulla di Fekeli, Lutfiye inizierà ad avere dei sospetti sul fatto che possa essere successo qualcosa di brutto.

Tutto ciò si trasformerà in realtà nel giro di qualche ora, quando Gaffur e Rasit troveranno il corpo dell'uomo nella sua auto, per le strade di Cukurova.

La notizia si diffonderà ben presto in tutta la città, lasciando i suoi cari e i vari conoscenti senza parole. Intanto il corpo dell'uomo verrà portato in ospedale per i dovuti accertamenti ed emergerà che sarebbe morto per un infarto improvviso.

Zuleyha ha dei dubbi sulla morte di Fekeli (Video)

Zuleyha e Lutfiye saranno sopraffate dal dolore ed entrambe avranno dei dubbi su quanto è successo, arrivando a ipotizzare che l'uomo non sia morto realmente per un infarto.

Alla veglia funebre per Fekeli prenderà parte anche Hakan che, dopo aver fatto le sue condoglianze a Zuleyha e ai suoi familiari, si ritroverà ad accogliere il suo sfogo.

Altun racconterà anche al ricco imprenditore di avere dei sospetti circa il decesso del nonno di suo figlio e c'è da scommettere che vorrà indagare per portare alla luce tutta la verità su quanto è accaduto.

La sfida inaspettata tra la soap di Canale 5 e la fiction Doc 3

Quella di giovedì 11 gennaio sarà una puntata del tutto eccezionale per la soap opera in prime time, dato che tradizionalmente va in onda di domenica sera su Canale 5, oltre al consueto appuntamento pomeridiano.

Una programmazione speciale schierata da Mediaset per far fronte al primo appuntamento della terza stagione di Doc - Nelle tue mani, la serie tv con protagonista Luca Argentero che tornerà su Rai 1 dopo il successo delle due stagioni precedenti che sono state seguite da una media di oltre sei milioni di spettatori.

La soap, quindi, avrà il compito di rosicchiare una parte di pubblico alla rete ammiraglia della tv di Stato, provando a garantire buoni ascolti alla rete ammiraglia Mediaset in una serata difficile dal punto di vista Auditel.