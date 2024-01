Segreti nascosti e bugie verranno alla luce in Terra amara nel corso delle prossime puntate. La verità sulla morte di Fekeli costerà cara a Lütfiye che sarà in pericolo poiché commetterà l'errore di confidare a Betul quanto scoperto grazie a una telefonata anonima nella quale una voce misteriosa dirà che Ali Rahmet non è morto per arresto cardiaco: è stato assassinato. Nel frattempo, Zuleyha ritroverà il sorriso accanto a Mehmet Kara, che inizierà a diventare un punto fermo nella sua vita dopo la scomparsa di Demir.

Zuleyha dovrà però stare attenta, perché Fekeli ha portato nella tomba la verità sulla reale identità di Kara.

Si tratta di Hakan, il pericoloso criminale ricercato dalla polizia e il fratello di Hulya, la ragazza alla quale Demir rovinò la vita da giovane. Zuleyha scoprirà l'inganno?

Una dolorosa verità per Lutfiye: 'Abdulkadir ha ucciso Fekeli'

Züleyha cercherà di voltare pagina dopo aver scoperto che Demir ha rovinato la vita alla povera Hulya. Non solo annuncerà il divorzio dal marito, ma si avvicinerà sempre di più a Kara. Ciò metterà a dura prova Fikret che non riuscirà ad accettare che Mehmet Kara sia entrato nella sua vita e intenzionato a restarci.

Intanto, Lütfiye ha ricevuto una telefonata anonima grazie alla quale ha appreso che Fekeli non è morto di infarto ma è stato assassinato. Dunque, i suoi sospetti erano fondati.

A porre fine alla vita del suo amico più caro è stato uno dei soci di Abdülkadir. Purtroppo Lutfiye non riuscirà ad avere maggiori dettagli, perché l'informatore anonimo riaggancerà immediatamente il telefono.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara si concentreranno su questa storyline: la verità sull'omicidio di Fekeli costerà cara a Lütfiye.

La decisione di raccontare tutto a Betül sarà deleteria perché non ci penserà due volte ad avvisare Abdülkadir, il suo fedele socio.

La vita di Lutfiye in pericolo nelle prossime puntate di Terra amara

Abdulkadir e Betul capiranno di dover agire in fretta e così escogiteranno un piano per far fuori Lutfiye, al corrente della verità sulla morte di Fekeli.

Intanto, Mehmet e Züleyha dovranno sistemare un gran pasticcio creato da Fikret che si metterà contro Mehmet per fare in modo che si allontani da Altun. Ormai è chiaro che si sia innamorato di lei.

La doppia faccia di Betul

Betul si è insinuata nella vita degli Yaman e sta agendo su più fronti. Prima è riuscita a intrufolarsi nell'azienda, sapendo benissimo che la sua sostituzione a Demir sarebbe diventata definitiva. In seconda battuta, ha usato Fikret per arrivare ai suoi soldi. E poi ancora fingerà di rattristarsi per Fekeli, ma sa benissimo che a ucciderlo è stato Abdulkadir, suo complice.