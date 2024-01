Maria sarà furiosa con Matteo nella puntata de Il Paradiso delle signore 8 in onda mercoledì 10 gennaio. Vito ha visto il braccialetto della sua fidanzata nell'ufficio di Portelli e Maria accuserà Matteo di averglielo fatto vedere di proposito per farla litigare con Lamantia. Nel frattempo, Matilde sarà stanca della gelosia di Tancredi e lo metterà con le spalle al muro. Delia riceverà un invito da parte del suo corteggiatore.

Il braccialetto di Maria desta forti sospetti in Vito

Tra Vito e Maria le cose sembreranno procedere a gonfie vele, tanto che Lamantia porterà la sua fidanzata a vedere una casa tutta per loro.

La giornata, però, prenderà una piega decisamente inaspettata quando Vito noterà al polso della fidanzata un braccialetto che le aveva regalato Matteo e le chiederà spiegazioni, anche perché ha visto il monile nell'ufficio di Matteo.

Tutto questo farà andare Maria su tutte le furie, perché la ragazza sarà convinta che Matteo abbia fatto notare di proposito il bracciale al suo fidanzato. Secondo la signorina Puglisi il ragazzo starebbe facendo di tutto per far saltare il suo matrimonio con Vito.

La gelosia ossessiva di Tancredi e l'esasperazione di Matilde

Ci saranno novità anche per Tancredi, sempre più geloso di Matilde. Nonostante la fine del suo matrimonio non vorrà saperne di rassegnarsi e pagherà un investigatore per pedinare la moglie e Vittorio.

I due non ci metteranno molto ad accorgersi di essere seguiti e affronteranno subito la questione. Dopo aver affrontato Conti, Tancredi dovrà vedersela con l'esasperazione di Matilde. La donna non avrà paura del marito che minaccerà di denunciarla per adulterio. Al contrario sfiderà Tancredi chiamando di sua iniziativa le forze dell'ordine per mettere fine a questa brutta situazione.

Delia conoscerà il suo corteggiatore misterioso e riceverà da lui un invito romantico.

Marta rischia di mettere in discussione la relazione di Vittorio e Matilde

Come andrà a finire tra Matilde e Tancredi? I presupposti non fanno pensare a un ritorno tra marito e moglie, perché la donna è innamorata di Vittorio. Di Sant'Erasmo, inoltre, ha dimostrato di essere un uomo pericoloso, oltre a essere ossessionato dalla gelosia e dal fatto che Matilde non tornerebbe mai con lui.

C'è da dire, però, che Vittorio presto sarà tentato da Marta e il tradimento potrebbe pesare molto sulla sua relazione con Matilde. A quel punto la donna potrebbe essere chiamata a fare un'altra scelta importante e definitiva.