La morte di Fekeli in Terra Amara sarà uno dei momenti più emozionanti dei prossimi mesi. A porre fine alla sua vita saranno gli uomini di Abdulkadir. Hakan verrà a sapere di quanto successo solo a missione compiuta. La sua intenzione non era di certo quella di far fuori Ali Rahmet, anche perché consapevole di quanto fosse importante nella vita di Zuleyha, la donna della quale si innamorerà a prima vista.

Lo stesso Hakan si recherà sulla tomba di Fekeli per piangerlo e per chiedergli perdono, mentre Zuleyha, ignara di come siano andate davvero le cose, comincerà a provare qualcosa di molto forte per Hakan, o meglio, per Mehmet Kara, visto che l'uomo di presenterà a lei con questa falsa identità.

Un addio straziante e l'arrivo di una donna misteriosa

Sarà Gaffur a trovare il corpo di Fekeli nella sua macchina. Tutta Cukurova piangerà la sua morte e Zuleyha sarà distrutta. Al suo fianco ci sarà Hakan, che avrò un ruolo di primaria importanza nella quarta serie di Terra amara.

Nel frattempo, Lutfiye capirà che è arrivato il triste momento di lasciare la villa con Fikret e il piccolo Kerem Ali. Senza Fekeli, non c'è più alcun senso di continuare con la loro solita vita. Occorre provare a voltare pagina.

A esequie terminate, Hakan si recherà sulla tomba di Fekeli e gli chiederà perdono, riconoscendo il suo coraggio: ''Non doveva finire cosi''.

Alla villa, invece, arriverà una misteriosa donna accompagnata dalla figlia chiedendo di Demir, rifiutandosi però di rivelare la loro identità.

La vendetta di Sermin e il nuovo piano di Hakan

Zuleyha si avvicinerà molto ad Hakan, non immaginando minimamente che la stia ingannando e che si chiami in realtà Mehmet Kara. Questa verità è morta con Fekeli, l'unico a esserne a conoscenza.

Fikret metterà in guardia Cetin, dicendole che Mehmet non ha buone intenzioni. Vuole prendere il controllo di tutto intrappolando Zuleyha.

Nelle prossime puntate di Terra amara poi Sermin sarà desiderosa di vendetta ai danni di Saniye. Lei e Fusün escogiteranno un piano per ingannare Gaffur, facendogli perdere un sacco di soldi.

Un'analisi su Hakan, dall'arrivo a Cukurova alle lacrime per Fekeli

Hakan si presenta a Cukurova per diventarne di fatto il nuovo signore, appropriandosi delle terre e lucrando sui meno abbienti.

Non prevede tuttavia di innamorarsi di Zuleyha. Quando viene a sapere che Fekeli è morto per mano degli uomini di Abdulkadir, capisce che per Altun sarà un dolore insuperabile. Hakan va poi a piangere sulla tomba di Ali Rahmet, nonostante sia stato un suo nemico e l'unico a scoprire la sua vera identità. Eppure le sue lacrime sembrano sincere, forse segno di un pentimento, dopo aver preso consapevolezza di essersi spinto troppo oltre pur di raggiungere i suoi obiettivi.