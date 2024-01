Scomparse e vendette nelle nuove puntate di Terra amara che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane. Betul continuerà a essere il peggiore incubo di Zuleyha, ancora inconsapevole di cosa sarà capace di fare.

Cacciare Betul dall'assemblea degli azionisti dell'azienda la farà infuriare, tanto da promettere a se stessa di distruggere Zuleyha il prima possibile, e non solo. Tutti, nella sua famiglia, dovranno pagare molto caro questo affronto.

Zuleyha dovrà fare i conti anche con la scomparsa del piccolo Adnan, che farà perdere le sue tracce dopo che alcuni venditori ambulanti sosteranno per qualche tempo a Cukurova.

Un'amara sconfitta per Betul, la vendetta continua

Betul si dimostrerà molto più pericolosa del previsto nelle nuove puntate di Terra Amara. Decisa a distruggere Zuleyha e a prendere possesso dell'azienda Yaman, non avrà alcun rimorso. La sua brama di potere però le si ritorcerà contro, facendole commettere diversi errori. Altun si accorgerà che quella che credeva una buona amica è in realtà una minaccia e agirà di conseguenza.

Zuleyha estrometterà Betul dall'assemblea degli azionisti dell'azienda Yaman, dal momento che non può ricoprire un posto che non le spetta. La sua rabbia sarà incontenibile e, dopo essersi sfogata con Sermin, giurerà di farla pagare molto cara ad Altun e non solo.

La scomparsa di Adnan nelle nuove puntate di Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara vedranno Zuleyha in lacrime per la sparizione del suo adorato figlio. A Cukurova arriveranno dei venditori ambulanti e Adnan, giocando nel cortile della villa, sarà attratto dalle loro carovane. Seguirà così un bambino di quelle famiglie, salendo su un carretto.

Adnan non si accorgerà che il carretto inizia a muoversi e in men che non si dica si troverà lontano dalla città e dalla sua adorata mamma.

Zuleyha cadrà nella disperazione più totale quando non troverà Adnan in giardino e temerà il peggio. Alla villa, tutti si attiveranno per cercare il bimbo, che fine farà?

Come è cambiato Adnan nel corso delle stagioni della soap

Adnan, il figlio illegittimo di Zuleyha e Demir (Yilmaz è il suo vero padre) per ovvie esigenze di copione, è cambiato nel tempo per dare un senso logico alle quattro stagioni di Terra amara. L'attore che lo ha impersonato nelle ultime puntate è Ahmet Doğan (episodi 99-141), mentre Ömer Fethi Canpolat è stato il primo a dargli vita, precisamente dalla puntata 7 alla 98.

Zuleyha è molto affezionata ad Adnan e sarà proprio lui, una volta diventato grande e intrapresa la carriera da regista, a raccontare la storia della sua famiglia girando un film che avrà un grande successo in tutto il mondo.