Nel corso della registrazione di Amici che si è svolta il 5 gennaio non sono mancate le discussioni. Chi ha assistito alla puntata che andrà in onda domenica prossima, infatti, racconta che Lorella e Anna hanno litigato per le barre che Mida ha inserito nella sua cover; Raimondo Todaro, invece, si è scontrato con i professionisti Umberto Gaudino e Francesca Tocca.

Tensioni nella commissione interna

Tra le anticipazioni che sono trapelate dalla registrazione odierna di Amici spicca quella sulla lite che c'è stata tra i professionisti di latinoamericano.

Raimondo Todaro si è lamentato dell'esibizione di Giovanni (talento del suo team), a suo parere non all'altezza di quella degli altri perché lui non l'ha potuto seguire in sala prove. Nella discussione si sono inseriti i professionisti Francesca e Umberto asserendo di aver aiutato molto l'allievo durante la settimana anche se il suo insegnante non c'era.

Il docente di ballo, dunque, ha avuto uno scontro sia con il collega Gaudino che con sua moglie, la danzatrice Tocca, che da diversi anni fa parte del cast della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

In passato la coppia si è separata e rumor mai confermati sostenevano che uno dei motivi fosse il flirt che la donna aveva con Valentin, ex alunno della scuola (a quel tempo Todaro non era ancora professore su Canale 5 ma maestro a Ballando con le Stelle).

Scintille e disco d'oro per Mida

Un'altra discussione alla quale ha assistito il pubblico il 5 gennaio è quella tra Lorella e Anna: le insegnanti di canto si sono scontrate sull'esibizione di Mida nella gara cover.

Secondo Pettinelli l'allievo non avrebbe dovuto inserire delle barre nel brano di Tedua, mentre Cuccarini era del parere opposto.

Il titolare della scuola di Amici è apparso giù di morale per le critiche e per questo Maria De Filippi gli ha fatto cantare Rossofuoco e gli ha consegnato il disco d'oro che il suo brano ha vinto dopo Natale.

Anche Matthew ha reagito male al giudizio negativo di Rudy (secondo il professore la performance del cantante meritava l'ultimo posto in classifica) e durante le riprese è uscito dallo studio visibilmente nervoso.

Zerbi, invece, ha difeso Sarah dalle parole poco carine che Anna ha usato per descrivere la sua esibizione, quella che l'ha fatta scivolare in fondo alla graduatoria della gara vinta da Mew.

Il percorso di Mida nella scuola

L'avventura di Mida ad Amici 23 è iniziata un po' in sordina: il ragazzo è stato scelto da Lorella Cuccarini nella puntata d'esordio di quest'edizione ma il suo exploit è avvenuto dopo l'uscita di Rossofuoco.

Anna Pettinelli si è esposta diverse volte per criticare il modo di cantare e di scrivere del giovane, ma questo non ha fatto altro che avvicinare il pubblico alla sua musica. Il brano che ha vinto il disco d'oro, infatti, ha impazzato anche su TikTok per settimane e la sera del 31 dicembre è stato cantato a squarciagola dalle persone presenti in piazza a Genova per Capodanno in musica.

In casetta, inoltre, Mida ha trovato l'amore: da poco prima di Natale l'alunno fa coppia con la ballerina Gaia.