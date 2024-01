In Terra Amara, Hakan interverrà per salvare Fekeli, la cui macchina è rimasta senza freni. Intanto, Zuleyha riceverà un pacco con l'anello di Demir e un messaggio rassicurante. A questo punto, Fikret deciderà di andare in Siria per indagare sulla posizione di Demir, mentre Betul cercherà di manipolare Zuleyha per far espellere Ercan dalla Holding Yaman. Infine, continueranno le ricerche del signor Yaman, ma non vi sarà traccia.

Un pacco misterioso arriva a villa Yaman per Zuleyha

Quando Hakan comprenderà che suo fratello è deceduto accidentalmente, prenderà la decisione di intervenire per salvare la vita di Fekeli.

Simulerà la perdita di controllo della propria auto, collidendo con quella di Fekeli (rimasta senza freni), e lo persuaderà a farsi riportare a casa da lui. La mattina successiva, un pacco contenente l'anello di Demir e un messaggio rassicurante da parte di quest'ultimo sarà consegnato a Zuleyha.

Il francobollo sul pacco indicherà che è stato inviato dalla Siria, così Fikret si recherà con Cetin a Laudicea per chiedere informazioni a Sahap, un vecchio amico. Presso la tenuta, saranno in corso i preparativi per la consueta cerimonia di circoncisione dei bambini provenienti dalle famiglie meno fortunate e Hakan chiederà a Zuleyha di contribuire alle spese per l'evento.

Betul cerca di manipolare Altun sulle decisioni aziendali

Lutfiye si offrirà volontaria per assistere Saniye nella distribuzione degli abiti ai bambini, ma al raggiungere le baracche troveranno Sermin. Saniye, arrabbiata, condividerà con Lutfiye le sue perplessità riguardo alle intenzioni della donna. Nel frattempo, Betul garantirà che l'azienda Yaman utilizzi i servizi dell'officina di Abdulkadir e cercherà invano di seminare dubbi in Zuleyha su Ercan, un dipendente che potrebbe ostacolare i suoi progetti.

Sermin deciderà di organizzare la cerimonia di circoncisione, ma Saniye si opporrà e la investirà con il furgoncino, causandole la frattura di una gamba. L'organizzazione dell'evento tornerà sotto la responsabilità di Lutfiye, la quale riceverà elogi per l'ottimo lavoro svolto. Infine, Betul chiederà consiglio ad Abdulkadir poiché vorrà liberarsi di Ercan, così l'uomo le suggerirà di sedurlo.

Parallelamente, nonostante le ricerche, non emergeranno nuove notizie su Demir.

Trama della precedente puntata di Terra amara del 6/1

Nella scorsa puntata di Terra amara, Abdulkadir ordina l'uccisione di Azize perché teme che possa riconoscere Hakan, che si è presentato a Cukurova come Mehmet Kara. Nel frattempo, la fama di Mehmet cresce a Cukurova, e lui pianifica di prendere il controllo dell'azienda Yaman e conquistare il cuore di Zuleyha. Dopodiché, Hakan è invitato da Fekeli a cena, ma durante l'evento, Sermin rivela dettagli personali sulla vita di Ali Rahmet, incluso l'incidente in cui è morto Erkan. Infine, Mehmet pianifica la morte di Fekeli in un incidente stradale.