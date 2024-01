Cambio programmazione per Terra amara nella fascia serale di Canale 5. Giovedì 18 gennaio, infatti, non ci sarà nessun appuntamento in prima serata con lo sceneggiato turco, così come invece accadrà - in modo eccezionale - questo giovedì 11 gennaio.

La soap tornerà quindi alla consueta programmazione con un singolo appuntamento settimanale di sera (ossia la domenica), che si aggiungerà a quello abituale del daytime pomeridiano, dalle 14:10 alle 14:45 circa.

Doppio appuntamento speciale con la soap turca su Canale 5

Questo giovedì 11 gennaio gli spettatori e appassionati della serie turca con protagonisti Zuleyha e Fikret potranno seguire una nuova puntata speciale nella fascia serale della rete ammiraglia Mediaset, in programma dalle ore 21:30 in poi.

Si tratta di un evento speciale che servirà a contrastare il debutto stagionale della fiction Doc 3 - Nelle tue mani con protagonista Luca Argentero, in onda nella stessa fascia oraria su Rai 1

Tale situazione però non avverrà nuovamente nel successivo giovedì 18 gennaio su Canale 5.

Il 18 gennaio c'è la partita Napoli-Fiorentina

Il cambio programmazione per la soap opera turca Mediaset prevede che giovedì 18 gennaio non ci sarà spazio per un nuovo appuntamento speciale di due ore in compagnia degli abitanti di Cukurova, dato che la prima serata sarà occupata da una partita di calcio.

A partire dalle ore 20 è infatti in programma il match Napoli-Fiorentina, valido per la semifinale di Supercoppa Italiana, che quest'anno si gioca in Arabia Saudita.

A seguire ci sarà uno speciale dedicato al match e poi la linea passerà direttamente al Tg5 per l'edizione della notte.

La soap opera Terra Amara, quindi, il 18 gennaio sarà in onda solo nella fascia pomeridiana, prima di Uomini e donne, a partire dalle ore 14:10 circa. Mentre il successivo appuntamento in prima serata sarà poi domenica 21 gennaio.

I fan polemici verso la puntata serale di giovedì 11 gennaio contro Doc 3

Nel frattempo la decisione dei vertici Mediaset di trasmettere la soap anche di giovedì sera l'11 gennaio contro Doc 3, non abbia convinto fino in fondo gli spettatori.

In tanti fan di Terra amara che si stanno esprimendo sui social, infatti, ritengono che la soap turca venga usata come una sorta di "tappabuchi" da mandare a scontrarsi contro prodotti forti della concorrenza e quindi sostengono che si tratterebbe di una scelta irrispettosa nei confronti degli spettatori. Il tutto senza tralasciare il fatto che, la sfida Auditel contro il debutto di Doc 3, si preannuncia difficilissima per Terra amara.