Si sono svolte questo martedì 9 gennaio le riprese di una nuova puntata di Uomini & Donne, la seconda alla quale il cast ha partecipato nel 2024. Gli spoiler che sta fornendo il blogger Pugnaloni sui social network fanno sapere che Cristian ha fatto la sua scelta. Il tronista di Roma ha scelto Valentina fuori dagli studi Elios e Virginia non era presente alla registrazione.

La decisione inaspettata di Cristian

Un'anticipazione che è trapelata alla fine della registrazione di U&D del 9 gennaio riguarda Cristian Forti. Il blogger Pugnaloni fa sapere che il tronista ha fatto la sua scelta ma in modo insolito: il 22enne romano non ha effettuato la propria scelta in studio e sotto la consueta cascata di petali rossi, ma all'esterno.

La preferenza del protagonista del dating-show è ricaduta su Valentina, la corteggiatrice che era rimasta per lui dopo che Virginia si è autoeliminata prima delle vacanze di Natale. A proposito della pretendente romana, si è saputo che non era agli Elios e che tra lei e Cristian non dovrebbe esserci stato neppure un saluto.

Il percorso e il lieto fine

Cristian ha esordito nel cast di U&D a metà settembre, ovvero quando è stato presentato il "trio" di tronisti che avrebbe animato la prima parte dell'edizione 2023/2024. Il giovane è uscito in esterna con Beatriz (attuale pretendente di Brando) ma dopo pochi appuntamenti ha capito che il suo interesse era rivolto esclusivamente per il "collega".

Dopo aver frequentato per un periodo Virginia, Valentina e Valeria, Forti ha deciso di tenere solo le prime due e approfondire la conoscenza con loro.

E infine questo martedì 9 gennaio, il 22enne ha fatto la sua scelta e si è fidanzato con la corteggiatrice Valentina.

Un punto sui rientri nel parterre e sugli scontri

Il 2024 di U&D è iniziato all'insegna dei grandi ritorni: sia Armando che Roberta sono tornati in studio e hanno litigato pesantemente con Alessandro e Cristina.

Il cavaliere ha ripreso posto nel parterre dopo mesi d'assenza: nell'edizione 2023/2024, infatti, Incarnato ha preso parte a una sola puntata (a novembre scorso), dopodiché non si era più visto fino all'8 gennaio. L'imprenditore napoletano è stato lontano dagli Elios per motivi di salute: è stata Maria De Filippi a informare i telespettatori che l'uomo si era fatto male e non poteva raggiungere Roma per registrare il programma.

Di Padua, invece, ha lasciato volontariamente il Trono Over a metà dicembre, più precisamente quando ha saputo che Vicinanza e Tenuta avrebbero iniziato una frequentazione. Lunedì scorso, però, la dama era di nuovo al suo posto e ha dato vita a un'accesissima discussione con la donna con la quale si è contesa Alessandro per un periodo, ovvero Cristina.