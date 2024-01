In Terra Amara molto presto anche Züleyha scoprirà che dietro la falsa identità di Mehmet Kara si nasconde Hakan Gümüşoğlu. Sarà Lütfiye a dirglielo: la donna troverà in una giacca di Fikret un giornale francese che conferma la reale identità di Mehmet. La ragazza sarà sconvolta, anche perché era in procinto di partire per una vacanza con Mehmet: un viaggio nel quale i due si sarebbero dovuti sposare.

La scoperta di Lütfiye nella camera di Fikret

Lütfiye andrà insieme a Fadik a casa di Fikret per fare un po' di pulizie, immaginando che il nipote non sia tanto dedito a tenere in ordine la propria casa.

Le due donne si daranno da fare e mentre Fadik darà una pulita generale, Lütfiye si concentrerà sulla stanza del nipote. Vorrà capire se ha dei vestiti da lavare, così controllerà i suoi completi uno per uno.

Guarderà le tasche per vedere se ha qualcosa che potrebbe rovinarsi, ma farà uno strano ritrovamento dentro una giacca. Troverà un foglio di un giornale francese e una notizia intitolata. "Uomini d'affari turchi arrivano a Beirut". Il sottotitolo è: "Hakan Gümüşoğlu e Abdülkadir Keskin, noti uomini d'affari, hanno annunciato il progetto di una nuova costruzione a Beirut".

Lütfiye rivela a Züleyha che Mehmet Kara è in realtà Hakan Gümüşoğlu

Non saranno i titoli a sconcertare Lütfiye, ma la fotografia, perché al fianco di Abdülkadir ci sarà Mehmet Kara.

Questo sta a significare che Mehmet e Hakan sono la stessa persona. La donna andrà in crisi anche perché, poco prima di lasciare Villa Yaman, Züleyha le ha annunciato che stava partendo in vacanza con Mehmet e i suoi bambini, e che durante il viaggio si sarebbero sposati a bordo di una nave.

Lütfiye correrà subito a casa e fortunatamente troverà Züleyha ancora intenta a sistemare i bagagli nella macchina insieme a Raşit e Cevriye.

Quando vedrà arrivare Lütfiye abbastanza agitata si preoccuperà, ma la donna non avrà tempo per usare tanti giri di parole e andrà dritta al sodo: le farà vedere il giornale e Züleyha capirà che, per tutto questo tempo, Hakan si è nascosto dietro il nome di Mehmet.

Una programmazione inedita: doppio appuntamento settimanale serale con la soap

Per contrastare il debutto della fiction Rai Doc 3 - Nelle tue mani, che andrà in onda con la prima puntata giovedì 11 gennaio, Mediaset ha deciso di schierare Terra amara, visti anche i brillanti ascolti della soap nella fascia del daytime e del prime.

Doppio appuntamento in prima serata quindi per la soap, che oltre alla domenica, andrà in onda anche di giovedì a partire dalle 21.30. Quella dell'11 sarà una puntata particolare, visto che andrà in scena la morte di Fekeli. Sarà l'ennesimo protagonista che lascerà la serie.