In Terra Amara la verità sulla reale identità di Mehmet Kara molto presto verrà a galla. Anche Fikret lo scoprirà e a rivelarglielo sarà Vahap, anche se non lo farà direttamente. L'uomo, dopo una litigata con Mehmet, si metterà nel centro di Çukurova e urlerà davanti a tutti, compreso Fikret, che l'uomo in realtà è Hakan Gümüşoğlu.

Mehmet scopre che Vahap si è introdotto furtivamente nella camera di Züleyha

Vahap si troverà dal barbiere Tahir e avrà modo di raccontare ai presenti la sua esperienza nella guerra civile in Libano. La curiosità di tutti, però, ricadrà su Hakan Gümüşoğlu, il trafficante d'armi più ricercato di tutta la Turchia.

Vahap si vanterà di avergli salvato la vita, ma i suoi racconti verranno fermati dall'arrivo di un furente Mehmet Kara, che avrà bisogno di sistemare una faccenda con lui.

La cosa riguarderà Züleyha, perché poco prima la ragazza ha avuto un incontro molto strano con Vahap, in cui lui le ha detto che quando dorme "è molto carina". Si sa che l'uomo nutre un amore ossessivo nei confronti di della giovane e quest'ultima, da queste poche parole, capirà che Vahap si è introdotto in camera sua furtivamente mentre dormiva.

Mehmet minaccia Vahap davanti a tutti

Mehmet, quando si troverà Vahap tra le mani, inizierà a picchiarlo e gli intimerà di non azzardarsi ad avvicinarsi mai più a Züleyha. Questa scena avrà anche uno spettatore speciale, Fikret, che mal sopporta Mehmet e vorrà capire perché le sta dando di santa ragione a Vahap.

Quest'ultimo, oltre a prendersi in pugni, non sopporterà che qualcuno gli intimi di stare lontano a Züleyha, così appena Mehmet salirà in macchina e se ne andrà via, Vahap inizierà a urlare qualcosa che lascerà tutti senza parole.

La rivelazione di Vahap

"Mehmet Kara è Hakan Gümüşoğlu, tutti devono sapere che è un impostore", urlerà Vahap.

Fikret ascolterà attentamente queste parole e non si stupirà, in fondo ha sempre pensato che Mehmet nascondesse qualcosa.

Tahir e i suoi amici, invece, rideranno di fronte alla confessione di Vahap e lui si arrabbierà furiosamente, minacciandoli come suo solito. Fikret intanto, senza farsi vedere, se ne andrà via. Quale sarà la sua prossima mossa?

Dirlo a Züleyha?

Ergün Metin racconta il personaggio di Vahap

Vahap viene interpretato da Ergün Metin e l'attore, in un'intervista al magazine turco Günaydın, ha avuto modo di parlare del suo personaggio: "Non vorrei avere nulla in comune con lui visto quanto è pericoloso. Però non bisogna giudicarlo, ha vissuto grandi traumi nella guerra civile in Libano, infatti per questo ha dei disturbi. A ogni modo è un uomo di dovere e anche divertente a causa della confusione che spesse volte crea".