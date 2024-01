Numerosi colpi di scena attendono gli appassionati Terra Amara nelle puntate che andranno in onda dal 14 al 20 gennaio su Canale 5.

Zuleyha farà di fatti una scoperta sconvolgente riguardante Demir di cui ancora non si avranno però notizie. E mentre Altun sarà intenzionata a chiedere il divorzio al marito una volta che sarà rientrato a casa, la presenza di Hakan, giunto in paese sotto la falsa identità di Mehmet, inizierà a diventare una costante.

Zuleyha indaga su Demir e Hulya

Le trame prendono il via dalla decisione di Zuleyha di licenziare dalla Holding il fidato Ercan.

Altun scoprirà che il suo dipendente ha sottratto all'azienda una grossa somma di denaro, ma ciò che non saprà Zuleyha è che si è trattata di una macchinazione di Betul. Quest'ultima, con l'aiuto di Abdulkadir con il quale ha stretto un'alleanza, farà infatti in modo di mettere nei guai Ercan per evitare che quest'ultimo possa essere di intralcio al piano di appropriarsi delle ricchezze degli Yaman.

Zuleyha verrà poi in possesso di una lettera che in passato Demir ha scritto a Hulya, la sorella di Hakan ormai ridotta a vivere su una sedia a rotelle: la Altun inizierà così ad indagare per capire cosa sia realmente accaduto tra i due.

Lutfiye vuole la verità sulla morte di Fekeli

Lutfiye e Saniye si metteranno poi in viaggio verso Isparta, la zia di Fikret si dirà di fatti convinta di poter scoprire la verità sulla morte di Fekeli.

Nel frattempo anche Zuleyha sarà in viaggio per Izmir dove avrà la possibilità di incontrare finalmente Hulya e comprendere cosa le abbia fatto il marito.

Ciò che scoprirà Zuleyha la sconvolgerà a tal punto che una volta fatto rientro in paese la donna confesserà a Mehmet/Hakan di avere tutte le intenzioni di chiedere il divorzio a Demir non appena rientrerà in paese.

Zuleyha, infatti, dopo aver ricevuto una lettera dal marito, è certa del suo imminente ritorno.

La concertante scoperta di Zuleyha

Ma cosa avrà scoperto Zuleyha di tanto sconvolgente? Durante il suo viaggio a Izmir, Altun apprenderà che ai tempi in cui Hakan e Demir frequentavano l'Università insieme, il marito aveva intrapreso una relazione segreta con la sorella dell'amico promettendo alla giovane di sposarla al più presto.

I sogni di Hulya furono però spezzati dalla condotta di Demir, che la tradì con un'altra ragazza mandando all'aria il matrimonio.

Fu a quel punto che Hulya, disperata, si lanciò nel vuoto da un palazzo rimanendo paralizzata e impossibilitata a parlare per via dei postumi della caduta. L'intrigo sarà ancora più fitto quando verrà ritrovato il cadavere di Demir, evento a cui farà seguito un'altra storyline incentrata sul sentimento che inizieranno a provare vicendevolmente Hakan e Zuleyha.