Terra amara, la soap opera turca trasmessa su Canale 5, si concede una breve pausa durante i primissimi giorni del 2024 per poi tornare in onda da sabato 6 gennaio. In tale puntata ci sarà una cena a cui parteciperanno sia Fekeli che Hakan e che avrà delle conseguenze sul desiderio di vendetta di quest'ultimo.

Anticipazioni sulla puntata del 6 gennaio

Abdulkadir valuterà di uccidere l'anziana Azize temendo che possa riconoscere Hakan, che è arrivato a Cukurova determinato a vendicare la morte del fratello Erkan. Ma la situazione muterà in modo repentino quando scoprirà i problemi di memoria dell'anziana signora, decidendo di non eliminarla dal momento che non rappresenta un problema.

Nel frattempo, Mehmet (il falso nome con cui Hakan si è presentato a Cukurova), divenuto proprietario del 25% delle azioni dell'azienda Yaman, avrà l'obiettivo di prendere il controllo dell'intera società e anche di conquistare Zuleyha.

Intanto Gaffur prende una decisione importante dopo una discussione con Saniye, dalla quale ritornerà dopo una breve esperienza di lavoro nei campi in cui viene messo alla prova dalla fatica delle mansioni.

Zuleyha è presa dall'organizzazione della cerimonia di circoncisione dei bambini, mentre aumentano le voci di un possibile flirt fra lei e il cognato di Fikret, che si è trasferito nella tenuta per via dell'inagibilità della sua casa.

Intanto Hakan viene invitato da Fekeli al circolo per una cena insieme con Zuleyha, Betul e Fikret; proprio durante durante la serata è previsto che Abdulkadir e Bedir manomettano i freni dell'auto di Fekeli con l'obiettivo di causare un incidente mortale.

Tuttavia nel corso della cena Sermin inizierà a svelare alcuni dettagli della vita di Fekeli, tra cui il suo forte pentimento per l'incidente che ha portato alla morte di Erkan. Questa novità farà avere ad Hakan un ripensamento sul proprio desiderio di vendetta.

Un riepilogo sulla programmazione: la soap è pausa da capodanno fino al 5 gennaio

La soap opera di Canale 5 non ha conosciuto soste durante il periodo natalizio, andando in onda fino al 31 dicembre, ma da Capodanno Mediaset ha sospeso temporaneamente le trasmissioni per qualche giorno.

Dal 1 al 5 gennaio lo sceneggiato Terra Amara quindi non va in onda e telespettatori di Canale 5 potranno godere di una programmazione un po' diversa dal solito, con il quotidiano del Grande Fratello, la soap Beautiful e una puntata più lunga del solito de La Promessa. Il ritorno di Terra amara avverrà invece sabato 6 gennaio alle ore 15.