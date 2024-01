Marina inizierà a rendersi conto che il suo piano per allontanare Ida sta andando a rotoli nelle puntate di Un posto al sole dall'8 al 12 gennaio. Le anticipazioni spiegano che Diego sarà in preda ai sospetti e che partirà con Raffaele per la Polonia, mentre i coniugi Ferri tenteranno di fermarli. Nel frattempo, a Napoli, Giulia chiederà a Clara di lavorare per il centro d'ascolto.

Ida e Diego si sentiranno per telefono e questo cambierà tutto

Ci sono guai in vista per Marina e Roberto che con il piccolo Tommaso hanno trascorso l'inizio dell'anno a Londra, in compagnia di Elena e del resto della famiglia.

Ida, infatti, riuscirà a mettersi in contatto con Diego grazie a suo padre. La telefonata durerà pochi secondi, perché la zia Magdalena sorprenderà sua nipote e la bloccherà prima che lei possa dire a Giordano della sua prigionia. A Diego, tuttavia, basterà poco per capire che in Polonia qualcosa non va e che Ida potrebbe essere in pericolo. Il ragazzo andrà subito ad affrontare Marina e Roberto, appena tornati dall'Inghilterra: i due faranno chiaramente di tutto per depistarlo. Diego non si lascerà abbindolare dalle parole di sua zia e sarà deciso ad andare a fondo alla questione per capire cosa stia succedendo a Ida.

La proposta di Giulia a Clara

Saranno dunque giorni di forte preoccupazione per Diego che con l'aiuto di Raffaele partirà per la Polonia in cerca di Ida. Quest''ultima, nel frattempo, temerà che possa accadere qualcosa a Giordano, mentre Marina e Roberto si metteranno sulle tracce di Diego e suo padre prima che raggiungano la casa di Ida.

Marina inizierà a prendere consapevolezza del fatto che i suoi piani con Roberto stanno andando a rotoli e che molto poco può essere fatto per invertire il trend. Come andrà a finire? Le trame si fermano qui per questa storyline, ma è sempre più probabile che Diego raggiunga Ida e la salvi dalla brutta situazione in cui si trova.

Nel frattempo, a Napoli, Clara sarà in difficoltà e Giulia penserà di aiutarla offrendole un posto al centro d'ascolto. Qualcuno, però, ci resterà male.

Rosa potrebbe essere delusa da Giulia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Giulia chiederà a Clara di lavorare per lei al centro d'ascolto, ma qualcuno si sentirà ferito da questo gesto.

Le trame non spiegano di chi si tratta, ma è probabile che Rosa sia delusa dal comportamento di Giulia. Tra lei e la signora Poggi è nata una forte amicizia oltre ad esserci un rapporto professionale, visto che Rosa fa le pulizie alla terrazza. La madre di Manuel non ha mai nascosto il suo sogno di avere un lavoro più appagante e lo ha dimostrato quando ha avuto la possibilità di sostituire Raffaele. Rosa è stata anche coinvolta da Giulia in occasione della manifestazione anticamorra, organizzata proprio dal centro d'ascolto, e forse si aspettava che la signora Poggi scegliesse lei per aiutarla.