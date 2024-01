Fikret sarà rimproverato da Lutfiye che lo costringerà a fidanzarsi ufficialmente con Betul nella puntata di Terra Amara in onda giovedì 1° febbraio. L'uomo sarà in crisi perché il suo cuore batte solo per Zuleyha e temerà di essere per sempre infelice. Nel frattempo, Betul proverà a dissuadere Lutfiye dall'indagare sulla morte di Fekeli, come gli ha ordinato Abdulkadir.

Fikret in crisi, Cetin e Lutfiye non lo aiuteranno

Saranno giorni molto difficili per Fikret che continuerà a pensare a Zuleyha, ormai tra le braccia di Mehmet. Il nipote di Lutfiye confiderà a Cetin di voler dichiarare il suo amore alla donna, ma lui lo fermerà.

Il marito di Gulten farà capire a Fikret che non sempre si può ottenere quello che si desidera e che dovrebbe accettare che Zuleyha è sua cognata. Le parole di Cetin non saranno affatto incoraggianti per Fikret che quando rivedrà sua zia Lutfiye riceverà anche i suoi rimproveri. La donna sarà molto dura con suo nipote per aver sedotto e abbandonato Betul e lo inviterà a prendersi le sue responsabilità. Visto che a Cukurova tutti parlano della relazione tra Fikret e la figlia di Sermin, l'uomo sarà costretto a fidanzarsi ufficialmente con lei. Fikret sarà disperato, perché avrà la certezza che sarà per sempre infelice accanto a una donna che non ama.

Lutfiye decisa a partire per Isparta e indagare sulla morte di Fekeli

Ci saranno grossi problemi anche per Betul che dovrà sottostare al ricatto di Abdulkadir. La ragazza dovrà fare in modo che Lutfiye smetta di indagare sulla morte di Fekeli, ma non sarà facile. La zia di Fikret non potrà fare a meno di ripensare alla telefonata anonima in cui ha appreso che l'uomo è morto per omicidio.

Betul tenterà di dissuaderla, dicendole di aver studiato bene Abdulkadir e Mehmet e secondo lei sono delle persone pulite. La figlia di Sermin, inoltre, dirà a Lutfiye che potrebbe essere molto pericoloso per lei cercare le risposte di cui ha bisogno. La zia di Fikret sarà determinata a partire per Isparta e si dirà certa che ad uccidere Fekeli sia stato Abdulkadir.

Betul si troverà in difficoltà, perché Keskin l'ha minacciata e se dovesse succedere qualcosa a lui, pagherebbe con gravi conseguenze anche lei.

La telefonata che ha cambiato tutto per Lutfiye

Nelle puntate precedenti, Fikret ha capito di essere molto innamorato di Zuleyha e più volte è stato sul punto di dichiararle i suoi sentimenti. A fermarlo, però, sono intervenuti Cetin e Lutfiye che hanno fatto capire a Fikret che il suo sarebbe stato un amore impossibile. Nel frattempo, Lutfiye ha ricevuto la telefonata anonima di un uomo che le ha rivelato che Fekeli è stato ucciso e non si è trattato di un infarto. L'operaio che ha tradito Abdulkadir con questa soffiata è stato avvelenato come Fekeli e il suo corpo è stato buttato in un canale.