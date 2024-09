Niente matrimonio per Jana e Manuel ne La Promessa e lo fanno sapere le anticipazioni delle nuove puntate andate in onda in Spagna. Cruz è riuscita a scoprire il piano di Manuel volto a sposare Jana in gran segreto e ha pensato a un modo plateale per fermare il matrimonio. Si presenterà in chiesa e coglierà il flagrante i due promessi sposi, per poi ridere di loro.

Cruz ha un piano per rovinare il sogno di Jana e Manuel

Manuel e Jana arriveranno all'eremo per sposarsi dopo tante sofferenze. Manuel sarà convinto di realizzare questo grande desiderio anche perché è riuscito a fare in modo che il nuovo prete di Lujan li sposi in gran segreto in un eremo sufficientemente distante dal paesino.

Non ci saranno invitati, ma è il male minore dei due promessi sposi.

Quando le porte della chiesa si apriranno, Jana e Manuel cammineranno verso l'altare, non potendo di certo immaginare che cosa sarebbe successo nel giro di pochi minuti. Cruz sarà già al corrente da tempo dei piani del marchesino, grazie a una disattenzione di Maria, che ha scritto sul suo diario il grande segreto di Jana.

La risata beffarda di Cruz in chiesa

Cruz scoprirà ovviamente anche il luogo in cui verrà celebrata la cerimonia e si presenterà all'improvviso in quel luogo. Manuel si sentirà mancare la terra sotto i piedi: "Non ricordo di aver mai visto uno sposo all'altare senza la madrina al suo fianco'' dirà Cruz, una volta che aprirà le porte della chiesa.

Poi, nel silenzio dell'eremo, risuonerà solo la risata beffarda di Cruz: ''Pensavi davvero di poter fare una cosa del genere senza che io lo scoprissi?''.

Eva Martin ironizza sulla scena del matrimonio interrotto

La bravissima attrice che interpreta Cruz ne La Promessa, Eva Martin, è molto seguita sui social. Sul suo profilo ufficiale Instagram, dopo aver girato le scene del matrimonio interrotto di Jana e Manuel, ha pubblicato delle stories con foto prese dal set.

In una di queste si vedono proprio i promessi sposi abbracciarsi.

Con tono ironico, Eva Martin ha ironizzato sul fatto di essere stata più furba di Manuel, scoprendo in tempo il suo piano: ''Beccato'' ha scritto sotto la foto nella quale il marchesino stringe a sé Jana. In un'altra delle sue stories, l'attrice ha pubblicato invece un breve filmato dell'interno dell'eremo: "In realtà sono andata a fare il loro resoconto di matrimonio".

Dopo questa scoperta, sarà difficile che Manuel e Jana riescano a sposarsi, almeno per il momento. Resta poi da capire se e come Cruz penserà a un modo per vendicarsi ma, visti i precedenti e la sua indole, pensiamo che non perda di certo l'occasione, in primis per liberarsi dell'odiata Jana.