In Terra Amara Züleyha finirà nuovamente in ospedale e rischierà di morire, ma questa volta sarà vittima di un errore. Vahap, suo stalker, vorrebbe vendicarsi di Hakan e ucciderlo, ma quando punterà la sua arma erroneamente ferirà Züleyha sulla fronte e la ragazza si troverà a lottare tra la vita e la morte.

Vahap e il suo amore ossessivo per Züleyha

Nella quarta stagione di Terra amara Züleyha avrà uno stalker: si chiama Vahap ed è il fratello di Abdülkadir. Nutrirà un amore ai limiti dell'ossessione, al punto che una volta si recherà in piena notte a Villa Yaman e si coricherà insieme a Züleyha nel letto.

Farà in tempo a fuggire prima che la ragazza se ne accorga.

Un giorno, invece, si intrufolerà a casa per fare rapina, ma non porterà via nulla di prezioso, solo una décolleté di Züleyha.

Hakan vorrebbe che Abdülkadir lasciasse Çukurova

La ragazza inizierà a essere in pericolo per un'altra faccenda. I rapporti tra Hakan e Abdülkadir non saranno più quelli di una volta, al punto che quest'ultimo riceverà dal suo socio un'offerta per andarsene via da Çukurova. Abdülkadir l'accetterà, ma sarà chiaro su un punto: Çukurova è la terra dei suoi antenati, luogo in cui è nato e cresciuto, e non ha nessuna voglia di andarsene via. Hakan sarà d'accordo, se non gli recherà disturbo può anche rimanere lì.

Ad Abdülkadir questi discorsi non piaceranno, però non potrà fare nulla.

Suo fratello Vahap, invece, vorrà vendicarsi di Hakan, visto che l'ha cacciato via. L'occasione arriverà quando Hakan uscirà a cena con Züleyha e sarà pronto a farle la proposta di nozze.

Züleyha rischia di morire dopo la proposta di nozze

I due si troveranno in una terrazza e Vahap sarà pronto a fare fuori Hakan con un colpo d'arma da fuoco.

In quell'occasione il ragazzo sarà pronto anche a svelare a Züleyha che in realtà non si chiama Mehmet e che è lui Hakan Gümüşoğlu, il trafficante d'armi che stanno cercando in tutta la Turchia.

Non farà in tempo a dirglielo, le chiederà solo se vuole diventare sua moglie, cosa che Züleyha accetterà. Quando sarà pronto a svelare la sua identità Vahap farà partire un colpo ed erroneamente ferirà sulla fronte Züleyha.

La ragazza perderà i sensi e lotterà tra la vita e la morte.

L'uscita di scena di İbrahim Çelikkol da My home my destiny

Se İbrahim Çelikkol ha appena debuttato in Terra amara, molto presto dovrà dire addio a My home my destiny, la produzione che in Italia va in onda in esclusiva su Mediaset Infinity. La serie è ferma per la pausa natalizia, ma sarà nuovamente disponibile a partire dall'8 gennaio e proprio nella puntata del rientro si assisterà alla morte del suo personaggio, Mehdi.

Il ragazzo darà la sua vita per salvare Zeynep (Demet Özdemir) e la figlia Müjgan dalla furia di Meto.