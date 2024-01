Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 3 e 4 gennaio 2024 rivelano che Salvatore deciderà di aiutare Elvira dopo l'incidente che ha avuto con l'automobile del padre. La macchina presenterà diverse ammaccature, così il ragazzo si appresterà a darle una mano per aggiustarla.

Matteo presenterà sua mamma alle veneri che lavorano con lui al grande magazzino e anche a Maria. La reazione della stilista a questo incontro, però, non sarà delle migliori e confesserà di essere rimasta turbata.

Salvatore aiuta Elvira dopo l'incidente: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 3 gennaio Elvira sarà protagonista di un piccolo incidente con la macchina del padre.

Dopo l'incidente la venere si ritroverà in grande difficoltà perché non vorrebbe dire nulla al genitore, ma al tempo stesso la vettura presenterà delle ammaccature.

Per tale motivo Salvatore deciderà di correre in soccorso della ragazza e le svelerà di essere disposto ad aiutarla. Sarà lui a darle una mano affinché possa mettere in sesto l'automobile, facendo in modo che il padre non si accorga di niente. Un grande sollievo per la venere, la quale ringrazierà Salvo con immenso affetto.

Matteo, invece, deciderà di presentare la mamma alle veneri del grande magazzino milanese e anche a Maria.

Maria turbata dall'incontro con la mamma di Matteo Portelli

Concetta coglierà la palla al balzo per invitare la donna a pranzo presso casa Puglisi, così da poterla conoscere meglio.

Maria ammetterà di essere rimasta turbata dall'incontro con la mamma di Matteo.

La donna non le ha fatto una buona impressione e Maria deciderà di sfogarsi con Irene, che prontamente proverà a tranquillizzarla.

Intanto Marcello proverà a dare dei consigli a Salvatore su come cercare di ravvivare le serate in Caffetteria e attrarre maggiormente persone. Per questo motivo gli suggerirà di organizzare delle feste musicali.

Matteo aveva confessato alla mamma i sentimenti per Maria negli episodi precedenti

Nelle puntate precedenti della soap opera Matteo aveva scelto di aprire il suo cuore alla mamma, svelandole di essere interessato a Maria, che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Silvana è rimasta spiazzata dal racconto del figlio, seppur consapevole del fatto che si tratti di un amore impossibile, dato che la stilista del grande magazzino milanese è già impegnata in una relazione con Vito Lamantia, che è pronto a sposarla al più presto.

A tal proposito non si esclude che Silvana possa essere particolarmente fredda con Maria, ipotizzando che sia la "causa" della sofferenza sentimentale del suo amato figlio.