In Terra Amara Betül sarà la prima a sapere che Mehmet è in realtà Hakan e vorrà usare questa informazione per guadagnare qualcosa. Gli scriverà una lettera anonima in cui gli chiederà 5 milioni di lire turche per mantenere il silenzio e, per fargli vedere che ha delle prove in merito, metterà nella busta una copia della foto che lo ritrae insieme a Demir.

La lettera di Betül

Betül si troverà in un bar di Çukurova e sentirà alcune donne spettegolare in merito a un fatto appena accaduto accanto alla barberia di Tahir: Vahap ha svelato a tutti che Mehmet in realtà è Hakan.

La ragazza è già a conoscenza di questa cosa, un segreto che ha custodito per usarlo a suo favore nel momento più opportuno. Quando capirà che la rivelazione di Vahap potrebbe farle perdere la possibilità di estorcere del denaro a Hakan, la ragazza andrà a casa e agirà con un nuovo piano.

Prenderà la foto che ritrae Demir insieme a Hakan, quella che ha trovato nella stanza della nonnina, e con una Polaroid fotograferà non solo la foto, ma anche la didascalia che si trova sul retro, in cui c'è scritto a chiare lettere che nella foto c'è Hakan. Allegherà una lettera e spedirà la busta in maniera anonima presso la Holding Yaman.

Züleyha rischia di scoprire l'identità di Mehmet

La busta però, quando giungerà in azienda, finirà nelle mani di Züleyha.

Annusandola sentirà che sopra c'è un profumo da donna, così si insospettirà: crederà che qualcun'altra sia in contatto con Mehmet. Forse anche un po' per gelosia aprirà la busta, ma proprio in quell'istante entrerà Mehmet. La ragazza si bloccherà di colpo e non vedrà il contenuto della posta, e spiegherà perché l'ha aperta: "Ho sentito uno strano profumo e ho avuto dei sospetti".

Mehmet guarderà il contenuto della busta e rimarrà di sasso quando vedrà la foto insieme a Demir. Sgriderà Züleyha per aver ficcato il naso in affari che non le riguardano e se ne andrà via.

La minaccia di Betül

L'uomo si isolerà per leggere la lettera: "Ciao Hakan, ti faccio i miei complimenti per aver tenuto segreta la tua identità per così tanto tempo.

Tutta Çukurova, in particolare Züleyha Yaman, ti conosce come Mehmet Kara, invece io so chi sei veramente. Il prezzo per mantenere il tuo piccolo segreto è di cinque milioni di lire turche. La chiave presente nella busta apre la cassetta postale numero 89 dell'ufficio postale di Gaziantep, hai tempo fino a lunedì per metterci i soldi. Fallo, altrimenti non solo perderai la donna che ami, ma visto che sei il contrabbandiere d'armi più ricercato al mondo potresti sicuramente passare il resto dei tuoi giorni in prigione. Corri Hakan, il tempo stringe. PS Cinque milioni di lire turche possono sembrare tanti, ma per uno come te non dovrebbero essere troppi. Sono sicuro che non ti dispiacerà darmeli".

Hakan rimarrà perplesso, quanto ci impiegherà a scoprire che dietro la lettera si nasconde Betül?

İbrahim Çelikkol esce di scena in My home my destiny

L'interprete di Hakan, İbrahim Çelikkol, è anche il protagonista di My home my destiny, la serie turca disponibile in esclusiva per l'Italia su Mediaset Infinity. Nella puntata pubblicata sulla piattaforma nella giornata dell'8 gennaio, però, si assiste alla sua uscita di scena.

Mehdi, il personaggio a cui presta il volto, muore per salvare la vita a Zeynep (Demet Özdemir) e sua figlia Müjgan.