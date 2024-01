Nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 15 al 19 gennaio 2024 la piccola Irene Sartori comincerà a comportarsi in maniera insolita e il suo atteggiamento desterà parecchie preoccupazioni nei suoi genitori.

Intanto Diego e Raffaele scopriranno la vera natura del legame tra Ida e i coniugi Ferri e ne rimarranno parecchio delusi.

Nunzio, invece, in occasione della giornata mondiale della pizza, avrà modo di avverare un suo vecchio sogno al caffè Vulcano.

La scoperta di Diego

Raffaele e Diego, giunti in Polonia per soccorrere Ida saranno a un passo dallo scoprire tutta la verità sulla vera natura del rapporto che lega la donna ai coniugi Ferri e ben presto capiranno la giovane aveva venduto il suo bambino e che quindi è lei la madre naturale di Tommaso.

Dopo un iniziale confronto con Ida, Diego rimarrà profondamente deluso e anche tutti i tentativi di Raffaele di mediare tra i due risulteranno vani. Nel frattempo Marina e Roberto faranno una nuova proposta alla madre di Tommaso per evitare che il loro segreto venga scoperto.

Successivamente Diego e Raffaele rientreranno a Napoli: il giovane Giordano sarà deluso per quanto accaduto, mentre suo padre, dopo quel che ha scoperto, comincerà ad essere insofferente nei confronti di Marina e Roberto.

Il malessere di Irene

La piccola Irene Sartori comincerà a comportarsi in maniera strana. Il suo atteggiamento capriccioso non passerà inosservato ai suoi genitori che, preoccupati per la bambina, cominceranno ad indagare per cercare la ragione del suo strano atteggiamento.

Filippo farà di tutto per far distrarre sua figlia e per sollevarle il morale, ma lei non cambierà modo di fare e cercherà di impossessarsi di un vecchio telefono di sua madre per chiedere aiuto a sua zia Manuela.

Le difficoltà di Viola col figlio, la giornata della pizza al Vulcano e i problemi fra Guido e Mariella

Anche per Viola la situazione con suo figlio Antonio non sarà delle migliori.

La professoressa infatti cercherà di recuperare il suo rapporto con Antonio ma non sarà così semplice. Le difficoltà maggiori arriveranno quando sarà chiamata a scegliere se accettare o meno un nuovo impiego. Intanto il suo ex Eugenio stringerà sempre di più il legame con la collega Lucia Cimmino.

Nel corso della giornata mondiale della pizza il caffè Vulcano diventerà anche anche pizzeria: il tutto si svolgerà mercoledì 17 gennaio, in concomitanza alla realtà.

Nel corso della serata evento, Nunzio si ritroverà costretto ad affrontare dei clienti piuttosto esigenti che lui stesso allontanerà dal locale. Tutto sembrerà essersi risolto per il meglio, ma ben presto si scoprirà che il problema è solo rimandato.

Guido e Mariella invece continueranno a essere in rotta. Dopo un richiamo sul posto di lavoro infatti, Altieri farà di tutto per vendicarsi di suo marito all'interno delle mura domestiche. Tutti i tentativi di Guido di porre una tregua alla loro situazione, risulteranno vani.

Diego e le sue continue delusioni

Per Diego arriverà dunque nuovamente una delusione da parte di una donna. Il figlio di Raffaele che aveva riposto tutte le sue speranze e aspettative su Ida, la nuova arrivata a Palazzo, ma dovrà ricredersi dopo aver scoperto la verità sul piccolo Tommaso, incassando quindi un'ennesima delusione amorosa.

In passato il giovane Giordano aveva vissuto una vicenda simile quando era stato raggirato da Lia Longhi, la giovane governante di casa Ferri, il cui scopo era solo quello di appropriarsi del tesoro della famiglia Palladini. La ragazza infatti, grazie al suo aiuto riuscì a tenere testa ad Alberto Palladini e a impossessarsi dei gioielli, prima di andarsene da sola.