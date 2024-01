Secondo le puntate andate in onda in Turchia, prossimamente in Terra Amara, Hakan scoprirà la verità sul fratello di Müjgan: in realtà quello arrivato in città non è Muşat, è solo un truffatore che lo conosceva bene. Si chiama Halim Çelikkan e il vero fratello di Müjgan è morto in un incidente stradale. Fikret verrà informato della cosa dal procuratore.

Kerem Ali viene rapito

Fikret andrà incontro ad alcuni avvenimenti strani. A Çukurova si presenterà Muşat, il fratello di Müjgan, che sarà disposto a cedergli la completa custodia del bambino per la "modica" cifra di dieci milioni di lire turche.

A Fikret non piacerà il suo atteggiamento, però penserà a Kerem Ali e al fatto che non vuole lasciarlo andare in America, così sarà deciso a dargli ciò che vuole.

Fikret convocherà Muşat a Villa Yaman, gli farà firmare un contratto in cui cede completamente la custodia del bambino e in cambio gli darà i soldi. Finalmente riuscirà a toglierselo di torno, fino a quando scoprirà che Kerem Ali è stato rapito.

Fikret scopre tutta la verità in merito al vero fratello di Müjgan

Il bambino alla fine verrà tratto in salvo e lo zio condotto in carcere, ma ci saranno delle notizie molto succulenti sul suo conto e il procuratore inviterà Fikret ad assistere al suo interrogatorio. Si scoprirà che in realtà l'uomo non è affatto il fratello di Müjgan, ma solo un uomo che ha lavorato insieme a lui a Chicago: in quell'ospedale Muşat era un medico, mentre quest'uomo faceva l'infermiere.

Si conoscevano da otto anni e avevano stretto amicizia perché erano gli unici turchi in quell'ospedale. Dall'interrogatorio verrà fuori un'altra novità: il fratello di Müjgan è morto in un incidente stradale.

Il fratello di Müjgan è morto

Muşat gli aveva raccontato della causa in corso con Fikret, così dopo la sua morte ne ha approfittato per farsi avanti ed estorcergli 10 milioni di lire.

Le cose, però, non sono finite qui: a smascherare l'uomo è stato Hakan, che ha consegnato i suoi documenti alla polizia e gli ha preso anche i soldi e il bambino.

Il truffatore si chiama Halim Çelikkan e resterà nelle mani della polizia, ma una cosa suonerà strana a Fikret: Hakan come ha fatto ad avere quei documenti e smascherare il truffatore?

Terra amara sfida Sanremo e raddoppia l'appuntamento

Dal 4 febbraio l'appuntamento domenicale con Terra amara verrà sospeso, ma ci sono delle novità che riguardano la settimana di Sanremo, perché Mediaset ha deciso di usare la soap turca per contrastare gli ascolti della kermesse canora.

Appuntamento in prima serata mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio, e in contemporanea proseguirà anche l'appuntamento in daytime dal lunedì al sabato a partire dalle 14:10.