In Terra Amara il piccolo Kerem Ali rischierà di finire in America. Come annunciano gli episodi già andati in onda in Turchia, suo zio Muşat tornerà alla carica e pretenderà che Fikret gli dia 10 milioni di lire turche per avere la custodia completa del bambino. Fikret accetterà, ma Muşat lo fregherà: non solo si prenderà i soldi, ma far anche rapire Kerem Ali, che sarà sotto la custodia di Fadik: il rapitore la immobilizzerà.

La decisione di Fikret

Fikret riceverà la visita non tanto gradita di Muşat, il fratello di Müjgan che vive in America. Avrà una sorprendente richiesta da fargli: lui è disposto a non andare in tribunale per la custodia di Kerem Ali, basta che gli dia 10 milioni di lire turche e il bambino è tutto suo.

A Fikret non piacerà per niente il comportamento dell'uomo, anche perché praticamente è come se gli stesse vendendo il nipote. Sarà inaccettabile come proposta, però Fikret rifletterà a lungo: Kerem Ali per lui è come se fosse un figlio e sarebbe disposto a tutto pur di averlo con sé. Così, dopo aver parlato con Lütfiye e Züleyha, prenderà una decisione.

Fikret dà i soldi a Muşat

Fikret convocherà il suo avvocato e gli chiederà di stilare un contratto in cui lui adotta definitivamente Kerem Ali. Quando Muşat lo firmerà gli darà i 10 milioni di lire. Inviterà sia lui che i suoi due avvocati a Villa Yaman, e insieme a Lütfiye e Züleyha si ritroveranno tutti in salone.

Durante l'incontro, però, uno degli avvocati di Muşat avrà bisogno di andare in bagno e sarà Fadik a mostrargli dove si trova.

Intanto in salone Muşat firmerà il contratto e Fikret gli consegnerà i 10 milioni di lire, ma lo farà con tutto il disprezzo possibile.

Il rapimento di Kerem Ali

Muşat dirà a Fikret che sarà sua intenzione usare quei soldi per creare una fondazione a nome di Müjgan che possa aiutare la ricerca scientifica. Fikret non si farà imbambolare da queste buone intenzioni, alla fine sono sempre soldi ricavati dalla "vendita" di suo nipote.

Muşat e l'avvocato andranno via e solo dopo Fikret, Züleyha e Lütfiye si renderanno conto che è andato via solo un avvocato, ma quello che era andato in bagno che fine ha fatto? Il pensiero ricadrà subito su Kerem Ali, quindi correranno nella camera dei bambini, ma troveranno solamente Fadik legata e imbavagliata, Kerem Ali è stato rapito dal complice di Muşat.

Fikret prenderà la macchina pronto per catturarlo.

Muşat era già tornato a Çukurova dopo la morte di Müjgan

Non è la prima volta che Muşat piomba nella vita dei Fekeli. Appena morta Müjgan aveva infatti mandato a Çukurova il suo avvocato per prendere il bambino, ma proprio in quel periodo Kerem Ali è stato colpito da una brutta meningite.

L'avvocato rimase colpito dall'amore di Fikret, Fekeli e Lütfiye, così decise di lasciare il bambino a loro.