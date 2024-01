Nelle puntate del 15 e 16 gennaio di Terra Amara ci sarà spazio per commemorare il defunto Fekeli, con Lutfiye che deciderà di fare qualcosa in suo onore. Infatti donerà vestiti e alimenti ai poveri braccianti. Intanto la donna sarà in apprensione per l'assenza di Zuleyha, che si troverà a Smirne per visitare un'ex di Demir.

Sermin finirà per attirare su di sé l'attenzione di Lutfiye e Saniye, le quali noteranno il suo nuovo acquisto: un'auto di lusso.

Lutfiye commemora Fekeli donando vestiti e cibo ai braccianti

Nell'appuntamento di lunedì 15 gennaio qualcuno inizierà a preoccupare Betul: Lutfiye.

La donna sospetterà che Fekeli non abbia perso la vita in seguito a un infarto, ma che dietro la sua morte ci sia dell'altro. Nel frattempo Hakan e Abdulkadir continueranno a portare avanti i loro infidi programmi volti a distruggere l'azienda di Demir. Approfittando della temporanea assenza di Zuleyha, la quale sarà impegnata a indagare su un vecchio amore del marito, Hakan metterà mano su una documentazione scottante. Sabiha troverà sospetto il comportamento di Hakan e ne parlerà con Betul. Quest'ultima si farà promettere di riferire soltanto a lei tutto ciò che accade.

Lutfiye preoccupata per l'assenza di Zuleyha

Nell'appuntamento di martedì 16 gennaio Abdulkadir venderà a Sermin, in gran segreto, una macchina americana piuttosto cara. Soltanto Fusun ne sarà mesa al corrente. Lutfiye e Saniye, invece, troveranno sospetta la cosa quando vedranno Sermin rincasare con l'auto nuova.

Intanto la notizia dell'assenza di Zuleyha, che si troverà a Smirne, giungerà alle orecchie di Lutfiye e la donna ne sarà molto preoccupata.

Saniye cercherà di tranquillizzarla, ma Lutfiye non potrà fare a meno di domandarsi come stiano andando alla ragazza. Zuleyha, una volta giunta in hotel in compagnia di Hakan, telefonerà alla villa per rasserenare Lutfiye.

I fan di Terra amara disapprovano il personaggio di Betul

La presenza di Betul in queste nuove puntate non sembra andare a genio ai fan della soap opera turca.

Sui social si trovano svariati commenti contro la figlia di Sermin. C'è chi non vede l'ora che sparisca e chi le augura di fare una brutta fine. "Speriamo esca in fretta questa serpe, lei e l'amarezza", "Betul più vipera della madre", "Mi sa che Betul farà una brutta fine", questi sono alcuni dei commenti che si trovano nelle pagine social dedicate alla trasmissione.