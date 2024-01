Nuove avvincenti trame aspettano i telespettatori di Terra amara con anticipazioni che arrivano dalla Turchia ricche di suspance: l'azienda Yaman si troverà in cattive acque per colpa del doppio gioco di Betul e Kadir a partire da quando la nave che trasportava un grosso carico di merce è stata fatta affondare. Come se non bastasse, Zuleyha rischierà anche di perdere la villa. La sua disgrazia farà contente Betul e Sermin, anche se non sanno della vendetta che l'odiata Altun sta per preparare. Purtroppo Zuleyha sarà costretta a trovare una grossa somma di denaro per riavere la villa e l'unica soluzione che le verrà in mente sarà quella di vendere i suoi preziosi gioielli.

Niente a confronto della paura che proverà dopo il rapimento di Kerem Ali a opera di colui che si spaccerà per il fratello di Mujgan e che in realtà è un truffatore. Fatto sta che i dieci milioni che Fikret pagherà facendosi ingannare non torneranno nelle casse di famiglia, non facendo altro che aumentare i debiti. Come se la caverà Zuleyha, perderà tutto?

Un bambino da dieci milioni di lire

Nelle prossime puntate di Terra Amara non ci sarà pace per Zuleyha. In città arriverà un uomo che si spaccerà per il fratello di Mujgan, chiedendo dieci milioni per la custodia del bambino. Fikret non ci penserà due volte e pur di non vedere il piccolo partire per l'America, pagherà la somma a Musat. Poco dopo Züleyha, Fikret e Lütfiye inizieranno a capire che c'è qualcosa di strano e i loro sospetti risulteranno fondati.

Musat non è il fratello di Mujgan che vive in America, ma un truffatore.

Una volta saliti nella stanza di Kerem, troveranno Fadik legato e imbavagliato. Kerem Ali è stato rapito e dieci milioni si sono volatilizzati.

Per fortuna Hakan scoprirà la vera identità di Musat e il bimbo tornerà alla villa con grande gioia di tutti.

I debiti, però, schiacceranno sia Zuleyha che tutta la sua famiglia.

L'ennesimo sacrificio di Zuleyha

Continuando con le trame delle prossime puntate di Terra amara troveremo Züleyha costretta a prendere una decisione drastica: venderà tutti i suoi gioielli per pagare il debito del Tesoro. Se non troverà altri nove milioni, perderà sia l'azienda che la villa.

La vendetta di Zuleyha ai danni di Betul e Sermin umiliate davanti a tutta Cukurova non servirà poi a molto, se non per una sua mera soddisfazione personale. Ora, ciò che più conta, è trovare il denaro necessario per non finire alla deriva.

Zuleyha, perseguitata dal destino avverso

Non è la prima volta che Zuleyha si trova a fare i conti con il destino a suo sfavore, proprio quando sembra che le cose stiano andando per il verso giusto. Lo abbiamo visto in primis con Yilmaz, poi con Demir e poi ancora con il caro Fekeli. Dopo tutti i suoi sforzi per rimettere in piedi l'azienda, Zuleyha si ritrova senza soldi e forse senza casa. Non che le manchi il coraggio di reagire, ma in fatto di fortuna non si può dire che gli autori siano stati generosi nei suoi confronti.