Fekeli capirà che Mehmet Kara in realtà si chiama Hakan Gumusoglu nella puntata di Terra amara in onda mercoledì 10 gennaio su Canale 5. A quel punto Ali Rahmet andrà subito ad affrontare Abdulkadir Keskin per chiedere spiegazioni, ma il socio di Hakan gli mentirà e, rendendosi conto di essere nei guai, chiederà ai suoi uomini di uccidere Fekeli.

I sospetti su Mehmet Kara saranno sempre più forti

L'arrivo di Mehmet Kara a Cukurova ha dato molto fastidio a Fikret per la sua vicinanza a Zuleyha. Il nuovo socio dell'azienda Yaman, tuttavia, ha fatto una buona impressione a tutti gli altri, compreso Fekeli che ha provato a ridimensionare i dubbi di suo nipote.

Presto, però, le cose cambieranno e Ali Rahmet capirà che Mehmet Kara in realtà è un falso nome usato da Hakan Gumusoglu, ossia il fratello dell'uomo che ha investito e ucciso con la sua macchina qualche tempo prima.

Tutto inizierà per caso, quando una persona di cui si fida dirà a Fekeli che Mehmet sta mentendo su chi dice di essere. Per vederci più chiaro, Ali Rahmet partirà per Ankara e capirà la verità. Furioso per l'inganno, Fekeli andrà subito da Abdulkadir, armato di pistola e deciso a scoprire il motivo del raggiro, ma Keskin non si lascerà intimidire.

Le minacce di Fekeli ad Abdulkadir e il tragico epilogo

Abdulkadir dirà a Fekeli che in realtà a voler vendicarsi è solo Hakan, arrivato a Cukurova per uccidere lui e Demir.

Insomma, Keskin si tirerà fuori da tutto, ma Fekeli lo minaccerà, dicendogli che se lo sta prendendo in giro lo ucciderà.

A questo punto Ali Rahmet sarà pronto a smascherare Mehmet Kara, ma Abdulkadir riuscirà a impedirglielo: ordinerà ai suoi uomini di fermarlo lungo la strada del ritorno ed eliminarlo. In particolare Fekeli si rimetterà in viaggio con la propria auto, quando incontrerà un uomo che lo fermerà per chiedergli soccorso.

Ali Rahmet uscirà dalla sua auto e a quel punto sarà colpito alle spalle con una siringa da un complice di Abdulkadir che gli inietterà una sostanza letale, uccidendolo in pochi minuti.

Una ricostruzione: Fekeli verrà colpito a tradimento proprio come la sua amata Hunkar

La dinamica della morte di Fekeli sarà piuttosto simile a quella della sua amata Hunkar, anche lei infatti era stata uccisa venendo colpita a tradimento.

In quel caso era stata Behice a ucciderla con due coltellate al cuore, inscenando poi una rapina finita male. Peraltro - poco prima di morire - l'uomo avrà una "visione" di come era morta Hunkar.

L'uscita di scena di Ali Rahmet, che segue appunto di pochi mesi quella di Hunkar, priva da adesso la protagonista Zuleyha di un altro punto di riferimento importante nella sua vita.