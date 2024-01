Le anticipazioni di Uomini e donne del mese di gennaio 2024 rivelano che ci sarà spazio per un chiarimento tra Ida e Mario, dopo che la tronista si era ritrovata a fare i conti con una segnalazione sul conto del suo pretendente.

Mario ammetterà di essersi sentito con un'altra donna e si mostrerà amareggiato al punto da voler andare via dalla trasmissione.

Ida, però, interverrà e chiederà al suo pretendente di non mollare la presa e di continuare questo percorso che hanno iniziato in trasmissione.

Mario messo alle strette dopo una segnalazione arrivata in trasmissione

Mario si ritroverà al centro delle polemiche in studio dopo una segnalazione con la quale una ragazza sosterrà di essersi sentita con lui in questo periodo in cui stava partecipando alla trasmissione Mediaset per corteggiare la tronista in carica.

Mario si ritroverà messo alle strette e smascherato da questa donna, al punto da prendere in considerazione l'idea di abbandonare la trasmissione di Canale 5.

Il cavaliere non si presenterà in studio e, informata dei fatti, Ida deciderà di intervenire tanto da decidere di andare a parlare con lui in camerino.

La tronista avrà così un ulteriore confronto con Mario e il pretendente confermerà la segnalazione arrivata sul suo conto, ammettendo di aver sentito un'altra persona.

Ida convince Mario a restare in studio: anticipazioni Uomini e donne

Il cavaliere ammetterà di aver fatto una "cavolata" oltre che una brutta figura di cui si pentirà subito e ciò porterà Ida ad intervenire in prima persona.

Le anticipazioni delle prossime puntate del talk show di gennaio rivelano che la tronista chiederà a Mario di non andare via dal cast del suoi pretendenti, essendo disposta a perdonarlo per questo suo errore.

Insomma, una scelta importante da parte della tronista che confermerà di nutrire un forte interesse nei confronti del suo corteggiatore e di non volerlo perdere nonostante la segnalazione che ha fatto traballare il suo percorso in trasmissione.

I fan convinti che Ida sceglierà Mario al rush finale

In attesa di scoprire quale sarà la decisione finale di Mario, sono sempre di più i fan social della trasmissione di Maria De Filippi convinti del fatto che la tronista abbia preso una cotta importante per lui.

C'è chi ritiene che questo percorso di Ida sia ormai "concluso" dato che sarebbe palese il fatto che la sua scelta finale ricadrebbe proprio sull'affascinante Mario.

Un feeling speciale che nel giro di poche settimane sembra aver fatto dimenticare alla tronista ciò che c'è stato con Alessandro Vicinanza dopo un anno di intensa storia d'amore vissuta insieme fuori dal programma.