Riccardo tradirà Rossella con Virginia nelle puntate di Un posto al sole in onda nella settimana dal 5 al 9 febbraio. Le anticipazioni spiegano che al suo ritorno a Napoli, Crovi sarà freddo con la sua fidanzata a cui non sfuggirà il suo comportamento. Nel frattempo Rossella dovrà far fronte alla dichiarazione d'amore di Nunzio e al desiderio inaspettato di Riccardo che sogna un futuro in Germania.

L'incontro di Riccardo e Virginia a Milano

Per Riccardo e Rossella le carte si rimescoleranno e la certezza di un futuro insieme potrebbe essere messo a dura prova.

Il dottor Crovi partirà per un convegno a Milano e qui incontrerà Virginia, la sua ex moglie. Quest'ultima rinfaccerà a Riccardo di aver ricevuto la notizia del suo prossimo matrimonio con una mail e poi scherzerà con lui. Virginia trascorrerà una piacevole giornata con Crovi in cui i due ricorderanno i bei tempi dell'università. Il feeling sarà evidente per Riccardo e la sua ex moglie, tanto che il tempo non sembrerà essere passato per loro. Prima di rientrare nelle rispettive stanze, Crovi saluterà Virginia e dopo uno sguardo intenso scatterà un bacio passionale. Tra loro sarà davvero finita per sempre? Al suo ritorno a Napoli, Riccardo avrà uno strano atteggiamento con Rossella che non potrà fare a meno di notare la sua freddezza.

La confusione di Rossella al ritorno del suo futuro marito a Napoli

Per Rossella non ci sarà solo da affrontare la distanza di Riccardo, perché Nunzio le dichiarerà il suo amore. La figlia di Silvia sarà spiazzata dalle parole del suo amico che arriveranno in un momento di confusione e potrebbero rimettere tutto in discussione.

A complicare le cose arriverà ancora una novità da Riccardo che appena riuscirà a restare da solo con Rossella le confiderà un desiderio inaspettato. Crovi dirà alla sua futura moglie che gli piacerebbe trasferirsi in Germania.

Le nozze sono sempre più lontane per Riccardo e Rossella

Come finirà tra Rossella e Riccardo? Le trame delle puntate che andranno in onda non farebbero pensare a nulla di buono per i futuri sposi.

Il tradimento di Riccardo prima o poi verrà alla luce e Rossella difficilmente sarebbe disposta a perdonare un errore così grave. La proposta di Nunzio ha fatto vacillare la figlia di Silvia che, alle prese con la freddezza di Riccardo, non potrà che essere ancora più confusa. Infine, i progetti di Crovi che vorrebbe trasferirsi in Germania andrebbero nuovamente a tarpare le ali di Rossella che vuole un futuro a Napoli e che sta frequentando il corso per lavorare sulle ambulanze. Tutto lascerebbe intendere che Rossella non arriverà all'altare con Crovi, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo.