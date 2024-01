Mehmet aprirà il proprio cuore alla piccola Uzum e le parlerà dei suoi sentimenti per Zuleyha nelle prossime puntate della quarta stagione di Terra amara. Le anticipazioni annunciano che l'uomo porterà un grande orsacchiotto bianco alla bambina che sarà piuttosto diffidente nei suoi confronti dopo averlo visto tirare Zuleyha per un braccio. Mehmet riuscirà a farsi perdonare e riconquisterà l'amicizia della bambina.

I dubbi di Zuleyha su Mehmet Kara

Tra Zuleyha e Mehmet nascerà un'intensa storia d'amore e l'uomo chiederà alla sua fidanzata di sposarla.

Zuleyha accetterà senza pensarci troppo, ma quando Lutfiye le rivelerà che Fekeli è stato ucciso da Abdulkadir sarà presa dai dubbi e annullerà le nozze. Mehmet non saprà il vero motivo del ripensamento di Zuleyha e sarà convinto che Fikret abbia avuto un ruolo determinante nella sua scelta. Mehmet non si perderà d'animo e sarà deciso a riconquistare Zuleyha dimostrandole che il suo amore è sincero, per questo cercherà di chiarirsi a tutti i costi con lei. La signora Altun andrà a fare una passeggiata con Uzum che dopo la morte di Saniye e Gulten vedrà in Zuleyha un punto di riferimento importante. In questa occasione, Uzum vedrà Mehmet tentare di parlare con la sua ex fidanzata, insistendo molto.

I tentativi di Mehmet con Zuleyha

La figlia di Gaffur vedrà Zuleyha tentare di andare via, mentre Mehmet la afferrerà per un braccio pur di fermarla. Questo atteggiamento non piacerà a Uzum che non vorrà più rivolgere la parola a Mehmet, ma lui saprà come farsi perdonare. L'uomo arriverà a villa Yaman con un grosso orsacchiotto bianco da regalare a Uzum, ma lei sarà ancora molto arrabbiata con lui.

A quel punto, Mehmet le chiederà il perché della sua ostilità e Uzum gli spiegherà di averlo visto prendere Zuleyha per un braccio. Kara aprirà il suo cuore alla bambina e le parlerà dei sentimenti che prova per Zuleyha Altun: "Sono follemente innamorato, non riesco ad immaginare la mia vita senza di lei", dirà Mehmet.

L'uomo racconterà di aver trattenuto Zuleyha solo perché voleva che le cose tra loro si risolvessero al più presto.

La piccola Uzum capirà e sarà molto felice ed emozionata di poter continuare la sua amicizia con Mehmet.

Uno sguardo indietro: l'incidente di Uzum

Nelle puntate precedenti, Uzum è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata investita da una moto. Mentre attraversava la strada per raggiungere Zuleyha, la bambina è infatti stata presa in pieno ed è finita in ospedale. Gaffur era disperato all'idea di perdere anche lei, ma la bambina ha trovato la forza per rassicurare il suo papà appena è stata un po' meglio. Zuleyha ha promesso a Gaffur di aiutarlo dopo la morte di Saniye e non è mai venuta meno a questo impegno.