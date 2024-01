Nelle puntate di Terra Amara trasmesse dall'8 al 14 gennaio in prima visione sui Canale 5 Fekeli scoprirà che Mehmet Kara non è chi dice di essere. Verrà a conoscenza del fatto che in realtà dietro questa identità si cela Hakan. Sarà fuori di sé dalla rabbia e vorrà avere subito delle spiegazioni sulla vicenda da Abdulkadir. Fikret e Cetin, invece, si recheranno in Siria alla ricerca di Demir.

Anticipazioni Terra amara: Fikret e Cetin si recano in Siria

Fikret e Cetin si recheranno in Siria alla ricerca di Demir. Appena arrivati incontreranno un certo Sahap con la speranza che li aiuti a rintracciare l'impresario scomparso.

Nel frattempo alla tenuta si svolgerà la cerimonia di circoncisione dei bambini meno abbienti di Cukurova, ma non tutto andrà per il verso giusto. Gaffur e Rasit berranno più del previsto destando la furia di Saniye, che non esiterà a rimproverarli.

Mehmet verrà accolto a braccia aperte dai cittadini di Cukurova, che nel frattempo non faranno altro che parlare della presunta storia d'amore tra Zuleyha e Fikret. Lutfiye e Fekeli cercheranno un modo per mettere a tacere i pettegolezzi e abbandonare Villa Yaman, dove hanno trovato ospitalità dopo l'incendio della loro tenuta.

Fekeli scopre che Mehmet è in realtà Hakan

Fekeli scoprirà che Hakan è arrivato a Cukurova assumendo la falsa identità di Mehmet.

Per questo motivo si recherà in officina dove minaccerà Abdulkadir di raccontare tutta la verità sul suo complice. Abdulkadir ammetterà che anche lui è rimasto vittima del gioco di Hakan, tanto da dare a Fekeli un indirizzo in cui può trovarlo.

In questo modo Fekeli andrà incontro a un imprevisto. La sua auto verrà fermata da un uomo che gli chiederà aiuto per portare la mamma in ospedale.

Zuleyha accetterà l'invito a cena da parte della Camera degli Esportatori dove saranno presenti il sindaco e Mehmet. Assente invece Betul, visto che non verrà invitata. Lutfiye sarà in pensiero e temerà che sia successo qualcosa di grave a Fekeli, visto che non si hanno più sue notizie da diverse ore.

L'arrivo di Hakan a Cukurova

Hakan è tra i personaggi protagonisti della quarta e ultima stagione di Terra amara. Ha fatto il suo arrivo a Cukurova sotto la falsa identità di Mehmet Kara per vendicare la morte del fratello Erkan, ucciso accidentalmente da Fekeli in un incidente stradale. Il piano non andrà in porto quando perché Hakan scoprirà che l'impresario si sentirà davvero in colpa per ciò che ha fatto. Per questo motivo Hakan lo salverà anche da un attentato.

Attualmente Hakan si sta avvicinando sempre di più a Zuleyha, intenzionato a mettere le mani sull'intera azienda Yaman.