Fiori d'arancio in arrivo per Fikret nelle nuove puntate di Terra Amara. Farà la conoscenza di Zeynep Yilmaz, migliore amica di Çetin che arriverà a Çukurova per insegnare chimica nel liceo. Tra i due inizierà una bella storia d'amore che alla fine li porterà non solo a convolare a nozze, ma anche a diventare i genitori della piccola Müjgan, che verrà chiamata così proprio in onore della dottoressa deceduta tragicamente in un incidente aereo.

A Çukurova arriva Zeynep, la migliore amica di Çetin

L'ultima stagione di Terra amara sarà caratterizzata anche dai problemi sentimentali di Fikret.

Prenderà una bella sbandata per Züleyha, le dichiarerà anche il suo amore, ma il cuore della ragazza batterà solo ed esclusivamente per Hakan. I due, alla fine, convoleranno anche a nozze e in qualche modo Fikret dovrà farsene una ragione.

Le cose inizieranno a cambiare quando, proprio in concomitanza del matrimonio di Züleyha con Hakan, in città arriverà Zeynep Yilmaz, la migliore amica d'infanzia di Çetin.

Fikret chiede a Zeynep di sposarlo

La ragazza, come Çetin, è cresciuta a Çukurova, ma visto il lavoro da insegnante di chimica ha dovuto lavorare in diverse città della Turchia. Invece, proprio durante le prossime puntate, verrà assegnata al liceo di Çukurova e i due amici avranno modo di ritrovarsi.

Anche Lütfiye potrà conoscere la ragazza e fin da subito capirà che potrebbe essere la donna giusta per il suo Fikret. I due inizieranno a frequentarsi, fino a quando il ragazzo si deciderà a farle la proposta di nozze. Lei accetterà e sarà proprio Lütfiye a sposarli con una cerimonia civile che si terrà a Villa Yaman.

Il futuro di Fikret e Zeynep dopo il matrimonio celebrato a Villa Yaman

I due staranno insieme tutta la vita e avranno modo di crescere il piccolo Kerem Ali. Dalla loro unione nascerà anche una bambina, che Fikret vorrà chiamare Müjgan proprio per onorare il suo grande amore deceduto in un incidente aereo.

Quando i piccoli diventeranno grandi avranno modo di prendere in mano le redini dell'azienda di cotone fondata da Fekeli e la diventeranno una delle fabbriche tessili più importanti di tutta la Turchia.

Chi è Zeynep Yilmaz

Zeynep Yilmaz sarà interpretata dall'attrice Ümit Beste Kargın e, come già raccontato in precedenza, la sua infanzia ha radici ben radicate a Çukurova, anche se il padre è originario di Amasya e la madre di Istanbul. Quest'ultima era una dirigente di banca, ora in pensione, mentre suo padre era un'insegnante della scuola di Çukurova, per questo abitavano in città. Alle elementari l'uomo era il maestro di Çetin e proprio per questo motivo i due ragazzi sono diventati buoni amici.