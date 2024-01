L'abbandono di Ernesto Russo avvenuto in una delle ultime puntate di Uomini e donne ha spiazzato il pubblico che ora ne chiede a gran voce un ritorno. Molti fan sui social fanno un appello a Maria affinché lo metta sul trono. Anche l'ex tronista Angela Artison si è unita al coro e ha dichiarato che, qualora Ernesto diventasse tronista, lei sarebbe pronta a corteggiarlo.

Ernesto lascia U&D, appello dei fan: 'Maria chiamalo per fare il tronista'

Ernesto Russo, ex corteggiatore di Ida Platano, ha colpito molto il pubblico di Uomini e donne. Il suo addio al programma, avvenuta nella puntata trasmessa il 25 gennaio ha lasciato l'amaro in bocca a gran parte dei telespettatori del dating di Maria De Filippi, che ora chiedono alla conduttrice pavese di farlo sedere sul trono.

Tra i tanti commenti apparsi sulla piattaforma X (ex Twitter) qualcuno scrive: "Maria, chiamalo per fare il tronista".

Altri ancora, rivolgendosi alla redazione di Uomini e donne chiedono: "Vedete di farlo ritornare". Altri ancora, lo hanno applaudito per la sua decisione di non corteggiare più Ida, visto e considerato che l'interesse della tronista sia ormai rivolto verso Mario.

L'ex tronista Angela su Ernesto: 'Se Maria lo mette sul trono andrò a corteggiarlo

Tra i tanti commenti apparsi sui social dopo l'abbandono di Ernesto, c'è anche quello di Angela Artison ex tronista di Uomini e donne. La donna ha partecipato al programma nel 2007 e a quel tempo aveva condiviso il Trono con Serena Enardu.

Su Instagram Angela ha ammesso il suo interesse per Ernesto, confessando: "Io che guardavo Uomini e Donne per Ernesto, dopo anni che non guardavo Uomini e Donne e il trono, adesso l’uomo che mi piaceva è andato via". Poi ha aggiunto: "Secondo me Maria lo mette sul trono così andrò a corteggiarlo".

Le esperienze di Ernesto Russo a Uomini e donne

Ernesto Russo, 46 anni, era giunto a Uomini e donne lo scorso dicembre per corteggiare Ida Platano con cui come noto, le cose non hanno avuto il lieto fine. Ernesto non è un volto nuovo per i fan del programma di Maria De Filippi, visto che vi aveva già partecipato nel 2015 come cavaliere del Trono Over.

Forse qualcuno non l'ha riconosciuto, visto che dopo anni è riapparso con un aspetto del tutto diverso, con barba e capelli lunghi. Ha stravolto il suo look rispetto a qualche anno fa e pare che questo 'nuovo' Ernesto piaccia molto al pubblico che segue il programma, visti gli appelli che i fan stanno facendo a Maria De Filippi per farlo salire sul Trono.