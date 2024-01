Tra pochi giorni riprenderà la regolare programmazione di U&D e le sue registrazioni settimanali. Il 3 gennaio, infatti, il blogger Pugnaloni ha anticipato che il cast tornerà in studio lunedì 8 e martedì 9, giorni in cui il tronista Cristian potrebbe fare la sua scelta. Prima della pausa natalizia Virginia si è autoeliminata e di fatto il ragazzo è rimasto con una sola corteggiatrice, Valentina.

Il calendario delle prossime riprese

Stanno per finire le vacanze dei protagonisti di U&D: in queste ore si è saputo che le prossime registrazioni saranno lunedì 8 e martedì 9 gennaio.

Dopo circa tre settimane di pausa, dunque, il cast del dating-show si sta preparando per partecipare alle puntate che saranno trasmesse attorno alla metà del mese in corso, ovvero subito dopo quelle registrate prima di Natale e ancora inedite su Canale 5 (soprattutto quella in cui Roberta Di Padua abbandona il parterre).

Dopo aver svelato le date delle prime riprese del 2024, il blogger Lorenzo Pugnaloni ha attirato l'attenzione di fan e curiosi ipotizzando cosa potrebbe accadere in studio in quei giorni.

"Potrebbe esserci la scelta di Cristian", ha fatto sapere il ragazzo che ogni settimana riporta sui social network le anticipazioni di tutto quello che accade agli Elios.

La decisione dopo il forfait di Virginia

Pugnaloni ha ricordato ai fan di U&D cosa è successo nell'ultima registrazione prima delle vacanze di Natale, ovvero quando Maria De Filippi ha informato Cristian dell'assenza di Virginia. Dopo essersi autoeliminata nella puntata precedente, infatti, la corteggiatrice di Roma non si è più fatta vedere in studio e questo ha costretto il tronista a fare la seguente riflessione: "Se la prossima volta non tornerà, so già cosa fare".

Queste parole sono uno dei motivi principali per i quali il blogger pensa che Forti potrebbe scegliere nel corso delle riprese previste per l'8 e il 9 gennaio.

Di fatto il ragazzo è rimasto con una sola pretendente e se Virginia non cambierà idea sarà costretto a prendere una decisione: lasciare il trono con Valentina oppure andare via da solo, e quindi senza una scelta.

Il percorso sulla poltrona rossa

Il 3 gennaio il blogger Pugnaloni ha attirato l'attenzione dei fan di U&D svelando che Roberta potrebbe sedersi sul trono al rientro dalla pausa natalizia. Secondo Lorenzo, infatti, non sarebbe da escludere l'ipotesi che la dama possa prendere posto accanto a Ida Platano, soprattutto se uno tra Brando e Cristian dovesse davvero scegliere nelle prossime registrazioni.

Tornando a Forti, però, sembra essere quello più vicino all'addio al programma perché entrambe le sue corteggiatrici non sopportano più la situazione che si è venuta a creare in studio.

Il 22enne di Roma ha iniziato l'avventura nel Trono Classico a settembre ma sin da subito ha individuato le sue preferite: Valeria (che si è autoeliminata poche settimane fa), Valentina e Virginia sono uscite in esterna con Cristian per mesi, ma da quando sono rimaste in due il percorso del giovane è diventato ancora più difficile.