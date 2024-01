Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara rivelano che ci sarà spazio per la sparizione di Adnan, di cui si perderanno misteriosamente le tracce.

Il bambino si allontanerà dalla tenuta Yaman e nessuno saprà che fine abbia fatto, al punto che la mamma finirà per temere il peggio.

Zuleyha sarà disperata, mentre Fikret inizierà a sospettare che dietro quanto stia accadendo si celi lo zampino di Mehmet. In realtà sarà il bambino ad allontanarsi volontariamente salendo su un carro di mercanti, senza che questi ultimi se ne accorgano.

Zuleyha affronta la sparizione misteriosa di suo figlio Adnan dalla villa

Dopo aver affrontato la notizia della morte del marito Demir e dopo aver detto addio per sempre anche a Fekeli, che per lei è stato come una sorta di padre, Zuleyha si ritroverà a fare i conti con la sparizione nel nulla del figlio Adnan, che scomparirà misteriosamente dalla tenuta.

Il bambino si allontanerà e nessuno dei presenti saprà dare una spiegazione a quanto sia accaduto, dato che non c'è un solo dipendente che abbia avuto modo di vederlo allontanarsi.

Un grande dolore per la mamma, la quale inizierà a essere fortemente preoccupata, tanto da temere il peggio per le sorti del suo bambino.

In realtà Adnan è salito sul carro di alcuni mercanti che, non essendosi accorti della sua presenza, sono andati via e lo hanno portato con loro, facendo credere così ai suoi familiari che il bambino sia sparito dalla tenuta.

Mehmet riesce a riportare a casa Adnan: anticipazioni Terra amara puntate turche

Mehmet inizierà a tranquillizzare la donna dicendole che mai nessuno avrebbe preso suo figlio per fargli del male e con le sue parole attirerà i dubbi di Fikret.

Il fratellastro di Demir sospetterà che ci sia proprio lo zampino di Mehmet dietro questa sparizione e i suoi dubbi diventeranno ancora più forti quando scoprirà che è stato proprio il suo rivale a ritrovare il bambino e a riportarlo a casa dalla mamma.

Fikret deciderà di affrontare a muso duro il suo avversario accusandolo di essere il responsabile di quanto è accaduto e verranno così alle mani.

Zuleyha aveva già sofferto per le sorti dei suoi figli

Non è la prima volta che Zuleyha vive un momento di apprensione per le sorti dei suoi figli, dato che già in passato è stata messa a dura prova da Demir.

L'uomo, dopo aver appreso della sua tresca clandestina con Yilmaz, le ha portato via i suoi figli e le ha impedito per diverso tempo di vederli.

Un duro colpo per la donna che, pur di riuscire a riabbracciare i suoi due amati bambini, non si è fatta scrupoli ad aprire il fuoco contro il marito, facendolo finire in fin di vita.